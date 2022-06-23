为争总统人选 印尼执政党内角力加剧 美加华蒂：不遵守党路线者将革除党籍

有传言说美加华蒂与佐科之间，已因总统候选人人选产生嫌隙。佐科在“建国五原则”纪念日主办的一项活动，美加华蒂没有出席。建国五原则是美加华蒂父亲前总统苏卡诺在1945年《独立宣言》中所提出。

（雅加达讯）印度尼西亚各大政党开始为两年后的总统大选竞选铺路，执政党斗争派民主党内部的政治角力也随之加剧。党魁美加华蒂警告，不会容忍党内出现政治操弄，不遵守党路线者将被革除党籍。

美加华蒂力推女儿普安（Puan Maharani）成为该党总统候选人，她这番话相信是指向可能阻碍女儿问鼎总统宝座的现任中爪哇省长甘贾（Ganjar Pranowo）。

《雅加达邮报》报道，美加华蒂在周二（6月21日）开幕的斗争派民主党全国党大会上致辞时强调，她有权提名总统候选人，挑战她权威的党员将被逐出党。她说：“耍这些花招的人可以自己滚出去。你们身在斗争派民主党一天，就不可把鸡蛋分开放在两三个篮子里。”

美加华蒂没有指名道姓，但各方猜测她“警告”的对象是深获民心的中爪哇省长甘贾。

甘贾与总统佐科一样，同属斗争派民主党，但非该党建制派。甘贾的民意度持续攀升，令一些党员担心他可能成为美加华蒂女儿竞选总统的有力对手。普安在多项民调中，支持率远远落后。

甘贾据传也是佐科属意的总统“继承人”。佐科上个月出席支持者集会时，暗示自己支持的总统人选也在现场，而当时出席集会的潜在总统候选人只有甘贾一人。

印尼第四大政党、也是执政联盟成员党之一的民主国民党（NasDem）上周甚至宣布甘贾是他们考虑提名的三名总统候选人人选之一。

另外两人是雅加达特区首长阿尼斯（Anies Baswedan）以及印尼国军总司令安迪卡（Andika Perkasa）。这三人都不是民主国民党党员，而由于民主国民党目前仅有10％国会席次，所以还须与其他政党结盟，才能提名正副总统候选人。

根据印尼法律，政党联盟必须在2019年上届大选获得至少25％选票或拥有20％国会席次，才有资格提名。

有传言说美加华蒂与佐科之间，已因总统候选人人选产生嫌隙。佐科在“建国五原则”纪念日主办的一项活动，美加华蒂没有出席。建国五原则是美加华蒂父亲前总统苏卡诺在1945年《独立宣言》中所提出。

斗争派民主党是唯一符合资格、可独自提名总统候选人的政党。美加华蒂周二在党大会上警告，党员若未经她许可，擅自提出与其他政党结盟，将面对被革除党籍的处分。

不过普安周二在党大会场边回答记者询问时，否认美加华蒂是在批评甘贾，而是在提醒所有党员。

虽然印尼总统大选要到2024年才举行，但各政党已在忙于谋划。有报道引述消息人士说，执政联盟成员党已达成共识，要防止非政党候选人或“政界局外人”参与总统选举。一名消息人士受访时称，民意支持度高的非政党人士若当选，将削弱政党的权威。

印尼近期的民调显示，来届总统选举将是三足鼎立的局面，三强分别是甘贾、阿尼斯及现任国防部长、大印尼运动党党魁普拉博沃（Prabowo Subianto）。

普拉博沃曾在2014年和2019年竞选总统，但两次都败给了当时唯一的对手佐科。普拉博沃目前须争取其他联盟党的支持，才能获得提名；阿尼斯不属于任何政党，但在政党以外享有广泛支持。