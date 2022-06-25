泰国全面取消强制戴口罩措施

（曼谷综合电）随着冠病疫情好转，泰国政府周四（6月23日）宣布，即日起解除强制戴口罩令，并允许娱乐场所延长营业时间，以促进旅游业复苏。

泰国首相巴育周四晚发布声明，即日起是否戴口罩由民众自行决定，当局不再强制人们在室内和户外戴口罩。

不过，泰国卫生部建议，在拥挤或通风不好的地方，民众应该继续戴口罩。老年人和患有慢性疾病等高危群体在与他人同处场合，也应该戴上口罩以降低染疫风险。

乘搭地铁时仍须戴口罩

曼谷地铁公司随后宣布，仍要求乘客搭地铁时戴上口罩。

泰国冠病疫情过去一个多月保持稳定，平均单日新增约2500起病例，远低于4月份每日新增超过2万起病例的高峰。

政府也宣布将全国列为冠病低风险“绿区”，允许商业和其他活动全面恢复。

根据这份最新声明，酒吧、卡拉OK等娱乐场所得以恢复疫情前的营业时间，最晚营业时间以各地方政府的规定为准。此前，政府允许部分地区的夜间娱乐场所重开，但只能营业至午夜。

巴育说：“在我们严格的防疫措施下，冠病确诊和死亡人数已显著下降，使政府能放宽一系列限制措施……我们希望进一步放宽限制能帮助民众和企业”尽可能如常活动。

从7月1日起，外国旅客不必在入境前申请“泰国通行证”，只须携带疫苗接种证明，或在入境时做冠病检测即可。