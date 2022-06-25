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国际组织指印尼买迫击炮 用在袭击巴省村庄

来自 / 联合早报

发布 / 2022年6月25日 5:00 AM

巴布亚省一些村民展示未引爆的迫击炮弹。调查人员发现，这些炮弹上的批号与印尼国家情报局向塞尔维亚采购的迫击炮批号一致。（路透社）
巴布亚省一些村民展示未引爆的迫击炮弹。调查人员发现，这些炮弹上的批号与印尼国家情报局向塞尔维亚采购的迫击炮批号一致。（路透社）

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（雅加达路透电）国际监督机构“冲突装备研究所”发现，印度尼西亚国家情报局去年购买的约2500枚迫击炮弹被改装成空投炮弹，其中一些被用来袭击巴布亚省的八个村庄。

英国伦敦的冲突装备研究所发表报告说，印尼国家情报局去年向塞尔维亚武器制造商Krusik购买这批迫击炮。除了炮弹，武器制造商还交付了3000枚电子引爆器和三个引爆计时装置。

印尼国家情报局的预算由国会监督委员会审批，但委员会三名成员称，国家情报局没有就这次采购知会委员会。

据冲突装备研究所、一名目击证人和代表几个教会团体的人权调查人员，去年10月，巴布亚省多个村庄遭迫击炮袭击，部分炮弹未引爆。塞尔维亚当局证实炮弹上的批号，与印尼国家情报局采购的迫击炮批号一致。

塞尔维亚当局说，Krusik去年2月将这批迫击炮卖给塞尔维亚一家武器供应商，然后供应给印尼国有武器制造商Pindad和印尼国家情报局。国家情报局采购时，确认不会将这批武器转手，之后也没有申请转手。

国会监督委员会下周将举行闭门听证会，与国家情报局讨论这批迫击炮的采购和使用问题。

委员会一名成员、前军事将领图巴古斯说，国家情报局可以购买小型武器供特工自卫用，但任何军用级武器“必须用于教育或培训，而不是用于战斗”。“我们必须先与国家情报局举行听证会并调查原因，然后才探讨是否合法。”

澳大利亚卧龙岗大学巴布亚项目召集人埃尓姆斯利说：“很明显，这些迫击炮用在平民区，就成了攻击型武器，这违反了人道法。”埃尓姆斯利今年4月将冲突装备研究所的报告，提交给联合国人权事务高级专员办事处。

印尼军方一名发言人称，军方并未向巴布亚村庄投放迫击炮，但拒绝说明国家情报局是否使用了炮弹。

过去数十年来，巴布亚分离主义武装团伙一再与当地军警发生冲突。联合国特别报告员说，分离主义分子去年4月伏击国家情报局巴布亚办事处负责人后，当地安全局势急剧恶化。

当地目击者说，去年10月，直升机和无人机连续数天向宾当山县基威罗（Kiwirok）区的八个村庄投放迫击炮，其中五枚未爆。塞尔维亚确认炮弹来源后，冲突装备研究所进行了调查。

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