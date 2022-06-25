国际组织指印尼买迫击炮 用在袭击巴省村庄

（雅加达路透电）国际监督机构“冲突装备研究所”发现，印度尼西亚国家情报局去年购买的约2500枚迫击炮弹被改装成空投炮弹，其中一些被用来袭击巴布亚省的八个村庄。

英国伦敦的冲突装备研究所发表报告说，印尼国家情报局去年向塞尔维亚武器制造商Krusik购买这批迫击炮。除了炮弹，武器制造商还交付了3000枚电子引爆器和三个引爆计时装置。

印尼国家情报局的预算由国会监督委员会审批，但委员会三名成员称，国家情报局没有就这次采购知会委员会。

据冲突装备研究所、一名目击证人和代表几个教会团体的人权调查人员，去年10月，巴布亚省多个村庄遭迫击炮袭击，部分炮弹未引爆。塞尔维亚当局证实炮弹上的批号，与印尼国家情报局采购的迫击炮批号一致。

塞尔维亚当局说，Krusik去年2月将这批迫击炮卖给塞尔维亚一家武器供应商，然后供应给印尼国有武器制造商Pindad和印尼国家情报局。国家情报局采购时，确认不会将这批武器转手，之后也没有申请转手。

国会监督委员会下周将举行闭门听证会，与国家情报局讨论这批迫击炮的采购和使用问题。

委员会一名成员、前军事将领图巴古斯说，国家情报局可以购买小型武器供特工自卫用，但任何军用级武器“必须用于教育或培训，而不是用于战斗”。“我们必须先与国家情报局举行听证会并调查原因，然后才探讨是否合法。”

澳大利亚卧龙岗大学巴布亚项目召集人埃尓姆斯利说：“很明显，这些迫击炮用在平民区，就成了攻击型武器，这违反了人道法。”埃尓姆斯利今年4月将冲突装备研究所的报告，提交给联合国人权事务高级专员办事处。

印尼军方一名发言人称，军方并未向巴布亚村庄投放迫击炮，但拒绝说明国家情报局是否使用了炮弹。

过去数十年来，巴布亚分离主义武装团伙一再与当地军警发生冲突。联合国特别报告员说，分离主义分子去年4月伏击国家情报局巴布亚办事处负责人后，当地安全局势急剧恶化。

当地目击者说，去年10月，直升机和无人机连续数天向宾当山县基威罗（Kiwirok）区的八个村庄投放迫击炮，其中五枚未爆。塞尔维亚确认炮弹来源后，冲突装备研究所进行了调查。