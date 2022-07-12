达因：希盟与巫统各自内讧 马来选民将支持伊党

（吉隆坡讯）马来西亚前财长达因认为，在反对党阵营和巫统分裂的情况下，伊斯兰党可能在下届大选坐享渔人之利，赢得更多议席。

84岁的敦达因接受《透视大马》专访时预测，反对党在下届大选不会获得多数议席，因为希望联盟的民主行动党和人民公正党会流失一些议席，土著团结党则大势已去。

达因曾是巫统元老，在马哈迪首度任相时担任财政部长。2018年大选期间，达因为希盟站台而被巫统开除党籍。希盟执政后，马哈迪委任他为国家元老精英委员会主席。

虽然被视为马哈迪的老战友，但他直言马哈迪领导的祖国斗士党已没有前途。

他指出，希盟和巫统的分裂，将驱使马来选民支持伊党。伊党的意识形态吸引马来人，因为在面对不确定情况时，马来选民更倾向于选择宗教。

达因也批评希盟在2020年失去政权后没有做出改变。“时至今日，反对党依旧分裂。如果我们不小心，这种情况会持续长达10年。”

他说，马国老一辈的政坛领袖是时候退下，让下一代领导人接班。

他指公正党主席安华试图阻止新任署理主席拉菲兹上位，导致改革议程无法推进。“如果我是那个人（安华），我早就辞职了。你想改变却改变不了，现在连你的女儿也反对你。”

达因也对希盟政权在2020年倒台感到遗憾。他说，希盟在2018年大选中胜出后，马来人原本已站出来，拒绝巫统。“可惜政治人物就是政治人物，他们太有野心，让政党议程替代了国家议程。”

他说，当时的希盟政府没有承担集体责任，虽然在内阁中达成共识，对外却各说各话。他当时就有预感希盟政权不会持久。

达因批评希盟政治领袖的野心过于强烈，以致不关心国家前景。如今政权回到巫统和盟友手中，希盟就这样失去了机会。