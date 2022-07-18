俄乌战争分歧G20财长联合公报难产 印尼改发主席声明

印尼原本希望G20财长会议能寻求解决全球粮食和能源危机以及通胀加速和发展中国家债务等问题。但在俄乌冲突影响全球经济上，与会各国财长无法达成共识。不过，美国财长耶伦表示，各方同意必须处理日渐恶化的粮食安全危机。

（峇厘岛综合电）二十国集团财长会议因对俄乌冲突立场分歧没能发表联合公报，主席国印度尼西亚星期天发布闭幕声明说，许多与会国家谴责俄罗斯侵入乌克兰，并呼吁俄罗斯结束这场战争。

二十国集团（G20）财长和央行行长会议7月15日和16日在峇厘岛举行。由于大会没能发表联合公报，印尼星期天（7月17日）凌晨发布主席声明。

多个成员国强烈谴责 要求终止俄乌战争

印尼在声明中说：“许多成员认为，全球经济复苏放缓了，俄乌战争更是带来重大挫折。各方强烈谴责并要求终止这场战争。”“有一成员认为，制裁行动加剧现有的挑战。”

印尼原本希望G20财长会议能寻求解决全球粮食和能源危机以及通胀加速和发展中国家债务等问题。但在俄乌冲突影响全球经济上，与会各国财长无法达成共识。美国财政部长耶伦表示，在此议题上的分歧使G20财长会议无法发表正式公报，但各方同意必须处理日渐恶化的粮食安全危机。

印尼财长慕燕妮在会后举行的记者会上说，成员们在一系列领域达成一致，包括推动粮食安全、支持为大流行病建立预防和应对筹资机制、努力达成全球税收协议、为向清洁能源过渡和应对气候变化融资等。

她说，与会者一致认为目前全球面临粮食安全问题，这需要全球的关注和政策应对。全球应消除贸易保护主义，以推动粮食能从生产国顺利向消费国流动。

印尼：世界需要更多合作

她说，目前全球面临多重挑战，各方需克服不信任问题。粮食安全、能源、气候变化、冠病疫情等问题相互关联，世界需要更多合作，无论哪个国家都不可能单独解决全球性挑战。

分析人士认为，G20财长会议未能发布联合公报，将阻碍成员国在应对通胀和粮食短缺问题方面的努力。

关注债务减免的非营利组织Jubilee USA Network负责人勒康特说：“内部的分歧阻碍了G20采取果断行动的能力，让世界陷入未知领域。”

下一次的G20财长会议将于10月在美国华盛顿举行。不过，勒康特认为，这次的会议未能发布联合公报，意味着G20要在秋季就重大问题达成共识将更加困难。