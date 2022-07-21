驳回毒品法令司法审查请愿 印尼法院没为药用大麻合法化开路

印尼毒品法令将大麻列为一级毒品，大麻的任何使用包括医疗用途、种植或分销都属违法行为，违者罪成可被判处监禁，甚至死刑。要求宪法法院对毒品法令进行司法审查的请愿者辩称，不允许药用大麻合法化，等同于侵犯人民获得医疗服务以及从科技发展中受益的权利。

（雅加达／曼谷／吉隆坡综合讯）印度尼西亚宪法法院驳回了对毒品法令进行司法审查的请愿。这项请愿若获通过，将为药用大麻合法化扫除障碍。

三名脑性麻痹儿童的母亲在公民社会组织的支持下，于2020年上书宪法法院，要求对印尼毒品法令进行司法审查。她们称大麻可用于治疗脑性麻痹的症状。

宪法法院九名法官星期三（7月20日）裁定，没有足够研究足以支持法院作出有利于请愿者的裁决。尽管如此，法官呼吁政府立即针对麻醉药物的治疗用途开展研究。

法官苏哈托约说：“法院要强调，政府必须立即跟进此事……研究结果有助于政府制定政策，甚至可能修订法律。”

印尼的毒品法令将大麻列为一级毒品，大麻的任何使用包括医疗用途、种植或分销都属违法行为，违者罪成可被判处监禁，甚至死刑。

要求宪法法院对毒品法令进行司法审查的请愿者辩称，不允许药用大麻合法化，等同于侵犯人民获得医疗服务以及从科技发展中受益的权利。

请愿者之一山蒂的13岁女儿有脑性麻痹。这名母亲今年6月曾在雅加达市区高举写着“救命，我的孩子需要药用大麻”的牌子。山蒂的照片在社交媒体上广泛传播，掀起舆论对大麻合法化的关注。

印尼副总统马洛夫随后要求印尼回教学者理事会发出教令（fatwa）允许药用大麻的使用。印尼国会副议长苏夫米也宣布，国会将与卫生部研究，药用大麻合法化的计划。这一度让药用大麻合法化的倡议者抱有希望。

泰国率先放宽大麻管控 促进替代医疗法研究

在东南亚，泰国已率先在2018年允许大麻作为医疗用途，而在今年6月，泰国进一步成为亚洲第一个将大麻种植和消费合法化的国家。

放宽对大麻的管控，在泰国造成许多社会问题。不过《曼谷邮报》19日引述泰国公共卫生部药用大麻研究院院长吉蒂说，三年前药用大麻合法化后，泰国国内的多个研究院和医学组织已展开超过60个与大麻相关的研究项目，为癌症、失眠等疾病寻求替代疗法。

吉蒂更称，研究显示，先前对其他疗法没有反应的病人，在使用含大麻的药物后，病情有了改善，而且从大麻中提取的成分有助于抑制癌细胞的生长。大麻据说还能治疗失眠，而泰国研究人员下来将研究大麻对创伤后压力心理障碍病人的疗效。

除了泰国，马来西亚也计划在今年内推出药用大麻二酚合法化的法律框架，预计明年可落实，让一些含有大麻二酚的药用产品可以合法投入使用。

印尼法院的判决令倡议药用大麻合法化的公民社会组织感到失望，并指宪法法院是在把责任推给政府。

山蒂在裁决出炉后告诉记者：“针对药用大麻疗法展开研究须要时间，而作为特需儿童的父母，我们正与时间赛跑。”