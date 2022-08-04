俄国表态支持缅甸军政府

（仰光综合电）俄罗斯支持缅甸军政府为“稳定”缅甸所采取的一切行动。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期三（8月3日）率代表团抵达缅甸首都内比都进行访问做出上述讲话。俄罗斯塔斯社的报道引述拉夫罗夫在与缅甸领导层会谈时的话说：“我们声援（军政府）旨在稳定缅甸局势的努力。”

拉夫罗夫的行程引发关注，因为他是自去年缅甸军方发动政变以来接待的最高层级外国政府官员之一。

塔斯社引述俄罗斯外交部的简报会称，拉夫罗夫除了与缅甸军政府任命的外长温纳貌伦举行会谈外，还与缅甸国家管理委员会主席、国防军总司令敏昂莱进行会晤。

根据俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃，双方会讨论贸易和经济合作、国防、安全以及人道主义等课题。

俄罗斯卫星通讯社则报道，拉夫罗夫与温纳貌伦会谈时说，俄罗斯与缅甸的合作未受政局影响，“我们具有展开广泛合作的坚实基础，两国伙伴关系未受任何局势进程的影响”。

拉夫罗夫还补充道，虽然暴发冠病大流行，但缅俄两国贸易额依然在增长，其中军事技术装备是重要的合作领域。他称，俄罗斯和缅甸在大多数全球和地区问题上的立场相近。

温纳貌伦也说：“拉夫罗夫的访问再次证实俄罗斯和缅甸保持着紧密联系，我们很感谢俄罗斯的支持。”

缅甸军政府推翻由翁山淑枝领导的原民选政府后以暴力手段镇压异己，受到许多西方国家的制裁和孤立，但军政府一直与俄罗斯维持友好关系。今年7月间，俄罗斯国防部在敏昂莱到莫斯科进行私人访问后宣布，俄缅两国将深化防御合作关系。

联合国驻缅甸人权专家安德鲁斯今年2月透露，俄罗斯向缅甸军政府提供了无人机、两种战斗机、两种装甲车，以及一种配备防空系统。

拉夫罗夫访问缅甸后将到柬埔寨金边出席亚细安外交部长会议和系列会议。