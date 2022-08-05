马印泰等国6月出口增长显著

（东京讯）全球的能源和粮食价格走高，带动东南亚一些国家扩大出口。其中，马来西亚6月份的出口额创下历史新高，印度尼西亚的出口同比也增长41％。不过，由于中国经济仍然低迷，可能导致东南亚下半年的经济增长放缓。《日本经济新闻》报道，自俄罗斯入侵乌克兰以来，全球原产品价格一直高居不下，这推高了东南亚一些棕榈油及粮食生产国的出口额。

马国政府7月20日公布的数据显示，马国6月的出口额达1461亿令吉（约453亿新元），同比增长39％，更创下单月出口额的历史新高。其中以能源出口的增长最明显，液化天然气的出口增加2.5倍，原油则增加1.8倍。此外，马国的棕榈油和农产品出口也增长52％。

印尼是全球最大的棕榈油出口国。随着印尼政府在4月下旬放宽棕榈油出口，印尼在6月取得了41％的出口同比增长。

新加坡烹饪食品

6月出口额增长48％

泰国6月份的大米、水果等农产品及与农业制品的出口同比增长25％，带动了泰国整体出口增长12％。而受益于粮食需求的增加，新加坡的烹饪食品出口额也在6月增长48％。

亚细安是出口主导型经济，强劲的出口有利于区域经济的稳定增长。虽然通胀加剧、全球经济的衰退风险正在提高，但分析一般认为东南亚的下行风险较低。

国际货币基金组织（IMF）上个星期发布的世界经济展望中，将2022年的全球经济增长预测下调至3.2％，但却将亚细安五个主要国家的经济增长预测定在5.3％，维持4月时的预测。亚洲开发银行（ADB）也将东南亚的增长预测定为5％，稍高于4月预测的4.9％。不过，中国的经济增长放缓可能影响东南亚下来的走势。中国是许多东南亚国家的最大贸易伙伴。今年第二季，中国的国内生产总值较第一季下降2.6％，同比仅增长0.4％。

新加坡和马国6月对中国出口额已出现减速的迹象，仅增长约4％。马来亚银行金英证券（Maybank Kim Eng）预测，受到中国经济减速等因素影响，新加坡的出口增长率将在今年下半年降至4％以下。此外，美国持续加息将可能让东南亚的货币进一步贬值。如果货币贬值导致资本外流，将对区域经济和贸易产生负面影响。