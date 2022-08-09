为稳定电价并抑制通胀 财长：印尼明年能源补贴“非常庞大”

印尼今年的能源补贴预算约465亿新元。财政部长慕燕妮说，明年的补贴和赔偿预算将依旧非常庞大。确实拨款额将由总统佐科本月16日向国会提呈2023年财政预算案时公布。

（雅加达路透电）受俄乌战争影响，全球能源价格正持续上涨。为稳定国内燃料和电力价格，以及抑制通货膨胀，印度尼西亚政府表示明年的能源补贴拨款将“非常庞大”。

印尼今年的能源补贴预算为502万亿盾（约465亿新元）。财政部长慕燕妮星期一（8月8日）出席内阁会议后对媒体说：“明年（的补贴和赔偿预算）将依旧非常庞大。”至于确实的拨款金额将由总统佐科本月16日向国会提呈2023年财政预算案时公布。

慕燕妮透露，佐科已要求2023年预算案将赤字限定在不超过国内生产总值（GDP）的3%。印尼2022年全年财政预算赤字预估为国内生产总值的3.92%。今年1月至7月，印尼出现预算盈余，数额达106.1万亿盾或约为国内生产总值的0.57%。

慕燕妮说，2023年预算案也将增添伸缩性，以应对国际不确定因素。预算案将把拨款重点放在人力开发项目、基础设施建设包括兴建新首都努山达拉，以及资助2024年大选。努山达拉（Nusantara）的基础设施工程已经动工，预计第一阶段开发将能如预期在2024年完成。

印尼是棕榈油、煤炭、镍和锡的主要出口国，全球大宗商品价格暴涨，让印尼赚得盆满钵满，估计2022年印尼通过大宗商品出口关税可进账大约328万亿盾。不过慕燕妮指出，大宗商品价格的涨势难以持续，预计这方面的税收接下来将转而减少。

全球大宗商品价格暴涨 印尼近数月出口额创新高

她预测印尼原油价格明年将下跌至每桶90美元，煤炭价格将回落至每吨200美元，棕榈油价格则可能滑落至每吨1000美元以下。

在全球大宗商品价格飙涨的带动下，印尼最近几个月的出口额创下历史新高，这也使印尼第二季经济表现非常亮眼，增长率达到5.44%，高于市场预期。

慕燕妮说，佐科也指示财政部对经济展开压力测试，就今明两年国际形势可能恶化，评估印尼经济的应对能力。

佐科日前公开表示，印尼政府将继续努力抑制通胀，尤其是燃料价格的上涨。他说，世上估计没有一个国家像印尼那样，提供高达502万亿盾的补贴预算。