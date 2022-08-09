印尼警员被枪杀案 警队高层涉掩盖真相25人被查

（雅加达讯）印度尼西亚一名高级警官住家一个月前发生枪战，一名警员离奇中弹身亡。初步调查揭露警方内部有人故意破坏案发现场，试图掩盖真相。目前共有25名警员包括上述高级警官涉嫌违反职业操守正接受调查。警方说，如果发现有犯罪行为，将对这25人展开全面刑事调查。

《雅加达邮报》报道，27岁警员尤索瓦（Nofriansyah Yosua Hutabarat）7月8日在警察部队内部事务处长费迪（Ferdy Sambo、49岁）少将住家中遭枪杀。

尤索瓦是费迪妻子的保镖，警方最初说尤索瓦性骚扰费迪妻子，对方喊叫，引来另一名保镖警员理查（Richard Eliezer）。两个保镖发生枪战，最终尤索瓦中弹身亡。

媒体：与处长妻子有染

死者惹杀生之祸

不过媒体报道称，尤索瓦是因为与费迪妻子有染而惹来杀生之祸。尤索瓦家人聘请的律师先前说，尤索瓦是遭人预谋杀害，他死前曾收到死亡恐吓。

案情峰回路转，经过近一个月调查，警方上星期四提控理查谋杀尤索瓦，而上星期六费迪因涉嫌破坏证物而被拘留。警方发言人说：“费迪在处理案发现场时不专业，涉嫌违反职业操守。”

打从警方最初交代案发经过，这起案件就因疑点重重包括警方声明前后矛盾而备受关注。尤索瓦家人称他的尸体有淤伤和被割伤的伤口，显示他死前受到折磨；警方原本说，案发时现场的闭路摄像机全都失灵，可是如今却说闭路摄像机操作正常，但案发时的录像不是被删除就是被人取走。

国家警察总长里斯提约上星期透露，共有25名警员包括费迪，以及两名身份未公开的警务上将因涉嫌在处理案发现场的过程中违反职业操守而受调查。这些警员来自内政事务部、雅加达警察局及南雅加达警察局。里斯提约说，如果调查过程中发现犯罪行为，将再立案处理。

费迪已被停职，如果被证实违反职业操守，他面临被革职。目前只有理查被列为凶杀嫌疑犯，如果罪成，最高刑罚是监禁15年。

这起案件使印尼警方的执法者形象受损，但这不是警方第一次在处理涉及警员的案件时被指办事不力。2020年，两名警员被控以硫酸袭击肃贪委员会前调查员的罪名成立，当时有批评者认为这两人不可能是单独行动，警方应该更深入调查他们是否有同谋。