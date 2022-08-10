艾尔朗加：处理冠病疫情 印尼是最好国家之一

（雅加达／井里汶安塔拉电）印度尼西亚经济事务统筹部长艾尔朗加称，印尼是将冠病大流行病处理得最好的国家之一。

领导印尼国家经济复苏和冠病疫情应对工作小组的艾尔朗加8月6日在西爪哇省井里汶（Cirebn）出席一场活动时说，若非冠病疫情已经得到控制，他也不敢出席此次活动。

艾尔朗加指出，虽然印尼目前的每周新增确诊病例超过5000起，但他能够出席活动就说明了印尼疫情已大有改善。

相较于其他国家，印尼的每周新增确诊病例算是较低的，因此当局必须继续实施防疫管制措施。

印尼80％人口已接种两剂疫苗

令艾尔朗加感到欣慰的是，印尼的冠病疫苗接种率相当高，已经接种第一剂疫苗者占总人口的90％，接种了两剂疫苗者则多达80％。

艾尔朗加说：“我们的接种率非常高，尤其考虑到其他国家有很多人都不愿意接种。”

印尼政府计划通过全国疫苗接种项目为2.1亿人口接种，而根据卫生部公布的最新数据，至今已有多达1.7亿人完成了疫苗接种。

不过，接种追加剂的人数还不算多，至今仅有5680万人接种第三剂疫苗，占总人口的26.8％。

卫生部一名发言人透露，一旦接种第三剂疫苗的人数占总人口的50％，当局将会开始为民众接种第四剂疫苗。目前当局只为全国约190万卫生工作者施打第四剂疫苗，因为第三剂疫苗提供的保护普遍被认为已减少。

在为卫生工作者施打了第四剂疫苗后，印尼当局才会开始为年长者和冠病高危人群接种第二剂加强剂。