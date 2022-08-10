印尼防长普拉博沃暗示或再次参选总统

（雅加达路透电）普拉博沃为大印尼运动党报名参加2024年印度尼西亚大选，并暗示他自己可能再次参选总统。

70岁的普拉博沃（Prabowo Subianto）是印尼国防部长，也是大印尼运动党（Gerindra）党魁。

他曾在2014年和2019年的选举中角逐总统大位，但两次都败给对手佐科。现任总统佐科将于2024年完成第二个五年的总统任期，各政党候选人已开始为选举铺路。

普拉博沃星期一（8月8日）为大印尼运动党报名参加大选时说，如果获得党员提名，他将参加下届总统选举。

他说：“这是一项神圣的任务，可为人民奉献和服务。如果我被提名，我当然会接受。”

普拉博沃原定在7月30日的党领导会议上宣布是否参选，但他最后决定推迟到8月13日才做出宣布。

此外，普拉博沃星期一和民族觉醒党（PKB）的领袖一同抵达选举委员会办公室，进一步印证了两党将组成政治联盟的消息。

雅加达战略和国际问题研究中心分析师干尼（Edbert Gani）对路透社分析，在佐科无法参选的情况下，作为内阁成员的普拉博沃是很强的候选人。

干尼认为：“普拉博沃目前在佐科政权下具备了政治筹码，公众看到的是现任政府和普拉博沃阵营之间更密切和互利的关系。”

印尼将于2024年2月14日举行总统选举。佐科没有表态支持任何潜在的接班人，至今也未有候选人正式宣布竞选总统。

近期的民调显示，普拉博沃是印尼最受欢迎的总统候选人之一。其他两名热门人选分别是中爪哇省长甘贾和雅加达特区首长阿尼斯。