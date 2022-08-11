近四年来首次加息 泰国央行抑制通胀 上调基准利率25个基点

（曼谷路透电）泰国央行将基准利率上调25个基点，以抑制通货膨胀，这是泰国近四年来首次加息。

泰国央行货币政策委员会星期三以6对1的投票结果，将一日回购利率从0.50%的历史低点提高到0.75%，这个利率自2020年5月以来一直保持不变。

货币政策委员会其中一名成员投票要求将利率调高50个基点，他认为，这可减低接下来须大幅加息的风险。泰国央行上一次加息是在2018年12月。

此次加息符合市场预测，路透社访问的20名经济学家中，17名预测加息25个基点，其余预测加息50个基点。

货币政策委员会秘书皮提发声明说，在外国旅客入境人次高于预期的带动下，泰国经济复苏预计将继续保持强劲势头，预料到年底，经济可恢复至疫前水平。

目前泰国全年经济增长预测为3.3%，皮提说，央行下月开会时，可能上调这个预测数字。泰国经济去年增长1.5%，是东南亚国家中最低之一。

在通胀压力下，全球掀起加息潮。迟迟没有加息的泰国央行面对逼近14年新高的通胀率，如今也不得不加入货币紧缩行列。不过央行强调，利率正常化进程将是渐进的，应当符合经济和通胀状况。

分析师预计央行下月

再加息25个基点

泰国7月份消费价格指数（CPI）同比上涨7.61%，远高于央行的1%至3%的目标区间。央行表示，在今年剩下的几个月，通胀将保持在高位，然后随着供给侧的价格压力回落，通胀将在明年逐步降至目标区间。

潘森宏观经济公司经济分析师尚科预计，泰国央行下月还会再加息25个基点。凯投宏观经济学家莱瑟则说：“如果通胀如预期持续减弱而经济复苏磕磕绊绊，央行这轮紧缩将采取渐进方式，我们预测利率会在明年达到顶点1.5%。”

泰国财政部长阿尔康星期三呼吁商业银行不要因为央行收缩货币政策，而赶着调高银行利率，因为经济还未全面复苏。

他也认为，作为主要增长动力的泰国出口将持续增长，泰铢近期增值应该不会影响出口，反而有助于减低进口石油的成本。