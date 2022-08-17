佐科拟缩减明年预算约2％ 学者：审慎政策为加强投资者信心

印度尼西亚总统佐科为了巩固国家财政状况，拟缩减2023年财政年预算约2％，至3042万亿印尼盾（约2826亿新元），同时把财政赤字缩小至占国内生产总值2.85％，即三年来首次低于3％。

佐科星期二（8月16日）向国会发表财政预算案演说时强调，新财年预算案是为了驱动经济增长，并巩固国家的财政状况。但他指出，印尼仍须保持警惕，因为全球经济动荡的风险仍然很高。

印尼官方今年的经济增长目标为5.1％至5.4％，通货膨胀率预测介于4％至4.8％。佐科将明年的经济增长目标设为5.3％，并要将通胀率控制在3.3％。

印尼的法定财政赤字上限为占国内生产总值3％。不过，政府在2019年为了应对冠病疫情而豁免了这个限制，如今再调回。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员兼印尼研究项目联合协调员西瓦格（Siwage Dharma Negara）说，佐科要缩减财政预算是希望恢复审慎的财政政策，以加强投资者的信心。“如果赤字维持在3％以上，将对投资产生负面影响。”

西瓦格接受《联合早报》访问时说，佐科设下的目标不容易实现。“经济增长需要靠大量的投资来支持，但投资前景并不乐观……加上全球供应链充满不确定性，通胀压力料将持续。”

印尼政府继续增加对能源补贴拨款

此外，印尼政府对能源补贴的拨款持续增长。据路透社，佐科政府提议在2023年拨出211万亿印尼盾（约196亿新元）用于能源补贴，高于2022年的209万亿盾。这还不包括政府给予国有能源公司的补贴。如果包括这个在内，当局今年为了管控燃料和能源价格而提供的能源补贴总额达502万亿盾。

财政部长穆燕妮星期二在国会后对媒体说，假设明年全球油价降至每桶90美元左右、印尼盾处于更好的水平，政府计划明年将能源补贴缩减至337万亿盾。

西瓦格警告，虽然能源补贴有助于控制通胀，但补贴增加将影响政府开支，进而影响基础设施和其他优先项目的进展。

佐科：印尼通胀率4.9％ 低于亚细安平均数

印尼8月17日庆祝独立77周年，佐科星期二较早时候也发表了年度国情咨文。

佐科指出，在全球经济动荡的情况下，印尼经济的基本面依然强劲。例如，印尼的通胀率为4.9％，低于亚细安平均通胀率7％，也低于发达国家的9％上下。印尼今年第二季度的经济增长更达到5.4％。

他还说，印尼今年担任二十国集团（G20）轮值主席国，明年担任亚细安轮值主席国，“这表明印尼处于全球领导地位的巅峰”。

南洋理工大学政治学者陈添金博士受访时说，印尼这两年的外交表现会被视为佐科任内的成就，至于国内，他推动了新首都努山达拉（Nusantara）的开发，也带领国家走出了冠病疫情。

陈添金指出：“印尼接下来的挑战是确保经济持续增长。此外，东南亚国家也寄望印尼明年接任亚细安主席后，能找到可解决缅甸危机的办法。”