印尼推出近23亿元援助配套 助国人应付油价上涨

（雅加达综合电）印度尼西亚政府星期一（8月29日）宣布，将推出总额24.17万亿印尼盾（约22.7亿新元）的援助配套，包括派发现金补助给国人，以助他们应付即将上涨的油价。

印尼财政部长慕燕妮说，这次的援助配套是与总统佐科商讨后做出的决定，并将在本周落实；超过2000万户家庭每个月可领取15万印尼盾（约14新元）的补贴，直到今年年底。

慕燕妮星期一在与印尼央行行长佩里一同出席的线上新闻发布会上说：“民众将获得社会救助，以提高他们的购买力……政府预期这能减轻贫苦家庭的负担，为面对物价高涨压力的民众提供救济。”

慕燕妮拒绝接受记者提问，但透露政府将为1600万名月薪少于350万印尼盾（约328新元）的国人派发现金补助。与此同时，政府也将拨出2.17万亿印尼盾用于补贴运输成本，而电单车出租车司机和渔民将是政府的主要补贴对象。

由于全球油价走高及印尼盾持续贬值，印尼今年的能源补贴比最初预算高出两倍，达502万亿印尼盾，约占总支出的16％。印尼财政部此前透露，几乎所有的补贴配额已用完。

印尼国会能源委员会副主席艾迪上个星期告诉路透社，不断膨胀的能源补贴给政府财政带来压力，政府可能得将燃油价格调高30％至40％。他也预计，燃油价格上涨将进一步推高今年的通货膨胀率约1.9个百分点。

印尼政府此前表明，如果不调高燃油价格，今年将须拨出更多资金用于补贴。

印尼7月份通胀率达4.94％，为七年来的最高水平。不过，由于政府提供燃油补贴，因此印尼的通胀率远低于较发达国家。