伊党建议禁涉罪案面控者参选 以免当选后滥权

（双溪大年／吉隆坡综合讯）马来西亚伊斯兰党促请政府收紧选举候选人的参选条件，包括禁止任何正面对法庭案件的人参选，以免他们一旦当选，会滥用职权影响司法公正，逃避法律的制裁。

伊党长老协商理事会主席阿末亚耶星期五（9月2日）在第61届长老协商理事会大会上致辞时说，所有涉嫌舞弊、贪污及其他不当行为而被控的人，都不应获得参选的机会。

他还说，希望法庭加快审理现有涉及政党领袖的贪污和不当行为案件，以确保所有政党领袖都是“干净的”。

他指出，伊党提出这些建议，主要是为了加强候选人和参选政党的廉正，朝民主成熟的方向迈进。

“我们希望民主实践继续茁壮成长，以及把牺牲人民利益的贪污和不当行为及文化一网打尽。”

另一方面，巫统总秘书阿末马斯兰向巫统基层喊话，称必须确保巫统和国阵在来届大选大获全胜，才不会辜负前首相及巫统前主席纳吉的牺牲。

阿末马斯兰称纳吉没得到公平审讯

巫统党媒《巫统在线》报道，阿末马斯兰在彭亨州巫统区部见面会上说，巫统和国阵都应延续纳吉的精神，以便在来届大选轻松获胜。

“‘我的老板’（Bossku，指纳吉）精神须由巫统和国阵延续，不要辜负他入狱的牺牲。为了不让他白白牺牲，我们必须在第15届大选大胜……这是我们与纳吉同在的方式之一。”

阿末马斯兰也是柔佛州笨珍区国会议员。他坚称纳吉没有获得公平审讯，巫统及国阵对纳吉的遭遇感到失望。

纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉（约1300万新元）资金案的终极上诉8月23日遭联邦法院驳回，当天入狱服刑。

他被判坐牢12年，罚款2亿1000万令吉（约6532万新元）。

巫统多名领袖包括党主席阿末扎希一再指纳吉没有得到公平审讯，并呼吁党员支持纳吉争取特赦。