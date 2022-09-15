印尼迁都后虽部分商业活动移走 阿尼斯：雅加达仍会是国家经济枢纽

阿尼斯以“大城市的公共政策——雅加达的经验之谈”为题，分享他如何改造雅加达的民生与基础设施，而提升雅加达的公共交通是他引以为傲的政绩之一。阿尼斯也是2024年总统选举的热门候选人人选之一，在民意调查中，他一直排在前三位。

印度尼西亚正在进行大规模的迁都计划，但雅加达特区首长阿尼斯认为迁都对雅加达利多于弊，雅加达未来仍会是国家的经济枢纽和首善之都。

阿尼斯星期三（9月14日）在新加坡国立大学李光耀公共政策学院主办的讲座回答提问时说，雅加达的经济活动主要来自家庭与企业，包括市民上下班和商业活动，政府相关的活动则只占极少数，例如政府相关的交通量只占总交通量的4％。虽然迁都会将政府机构和一部分商业活动迁走，但能够缓解雅加达面对的压力，对雅加达利多于弊。

阿尼斯也强调，大雅加达地区目前贡献印尼国内生产总值（GDP）的70％，即使未来政府机构迁到加里曼丹，雅加达的经济产值仍会占国家GDP相当大的份额。

阿尼斯希望新首都努山达拉（Nusantara，又译“努桑塔拉”）的建设能够吸取雅加达几百年来的错误，从一开始就把公共交通等基础设施做好、系统化地设计。

他说：“汽车或小巷向来主导了雅加达的房地产发展，新首都应该可以避免这种情况，因为那里一切从零开始，可以先规划好公共交通系统，让房地产发展以公交为中心。”

阿尼斯以“大城市的公共政策——雅加达的经验之谈”为题，分享他过去五年如何改造雅加达的民生与基础设施。其中，提升雅加达的公共交通是他引以为傲的政绩之一。

阿尼斯改造了首都的377个公园，建造了330多公里人行道，将市内26％的架空电力线移至地底。他整合了雅加达公共巴士公司，现在八成以上市民步行500米就可以到达巴士站，更多人愿意出门步行和乘搭公交。

雅加达凭借综合公共交通项目获得2021年全球可持续交通奖，印尼成为首获这个奖项的东南亚国家。阿尼斯去年则获德国“城市交通变革倡议”评为“交通英雄”。

阿尼斯以人行道为例，说明改善基础设施要从改变市民观念做起。他说，雅加达多年来没有人行道，因为许多市民认为出门的主要交通工具是电单车和汽车；而他认为双腿才是最重要的交通工具。“一个人人都认为交通工具以电单车和汽车为主的城市，政府就只会造路，而不会造人行道。”

阿尼斯指出，雅加达是世界著名的堵车城市，建造人行道和公园鼓励人们多步行、骑脚踏车和乘搭公共交通，有助于改善塞车问题，也有助于增加不同阶级市民之间的公共空间，间接促进交流与社会和谐。

这些政绩让阿尼斯成为2024年总统选举的热门候选人人选之一，他将于今年10月卸下特区首长职。

卸任特区首长后 对竞选总统持开放态度

他9月9日接受《雅加达邮报》访问时说，对于2024年参选总统或连任特区首长都持开放态度。“我现在正在准备。如果（有政党决定）提名我，我将视之为责任所在。”

阿尼斯是少数几个不属于任何政党的潜在总统候选人。在民意调查中，他一直排在前三位，与他并列的是国防部长普拉博沃和中爪哇省长甘贾。普拉博沃是大印尼运动党（Gerindra）主席，甘贾是斗争派民主党（PDI-P）党员。

印尼宪法不允许无党籍人士竞选总统，所以阿尼斯若要参选，就必须加入某个政党。

阿尼斯的受欢迎程度，已引起多个政党注意。前总统尤多约诺的民主党表明，有意让阿尼斯与尤多约诺长子艾古斯，搭档竞选正副总统。