印尼拟30年内淘汰煤电 转型需6000亿美元难吸引投资者

（雅加达彭博电）印度尼西亚计划在未来30年淘汰大部分燃煤发电厂，转向清洁能源，但这项计划却未能得到太大的支持。

印尼是全球最大的煤炭生产国和出口国，也是第八大温室气体排放国，该国约60％的电力靠煤炭发电。印尼政府早前曾表示，计划在2056年前逐步淘汰燃煤发电，作为到2060年或更早实现净零碳排放计划的一部分。

印尼国有企业部长埃里克星期四（9月15日）受访时透露，印尼计划在未来30年逐步淘汰发电量达15吉瓦的燃煤发电厂，并在此期间增加类似数量的可再生能源发电能力。

印尼政府打算让燃煤发电厂再运行10年，然后在接下来的20年内完全摆脱化石燃料。印尼需要6000亿美元（约8450亿新元）以向绿色能源转型，但潜在投资者对此兴致索然。

根据埃里克，印尼并不希望依靠债券销售来支持绿色能源转型，想寻求发达国家的直接投资，因此在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和一些欧洲国家进行了投资者路演，推广能源转型计划。“但是，没有人回应我们的提议。”

一直以来，印尼对煤电未来的立场让其他国家感到困惑，直到该国今年负责主办二十国集团（G20）峰会，立场才更为鲜明。

尽管在去年于格拉斯哥举行的联合国气候大会上（COP26）明确表示会支持全球逐步淘汰燃煤的努力，但印尼并没有对要求停止建设或资助新燃煤发电厂的条款给予支持。

熟悉情况的官员曾在5月透露，今年访问了印尼的捐助国，对于印尼内阁在停止使用煤炭以及如何实现计划方面存在分歧，表示担心。

埃里克表示，印尼希望能在促进经济增长和发展绿色能源之间取得平衡。他说，该国希望通过推广电动汽车和电动炉灶以及开发替代能源来减少对化石燃料的需求。“我们希望以后的能源组合由电力、棕榈油基生物柴油和乙醇组成，就像巴西和印度一样。”

为支持这项计划，印尼政府提议让国有企业开辟70万公顷土地种植甘蔗作物，以生产乙醇和减少进口。政府还计划在未来三到四年内推动将煤炭加工成二甲醚（用于燃料的五色气体）的项目，以帮助降低印尼每年高达40亿美元的液化石油费用。