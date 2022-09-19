马国盛传11月底大选 反对党不满在雨季举行

（吉隆坡综合讯）马来西亚社交媒体盛传，政府将在10月14日解散国会，11月12日提名及11月27日举行大选。反对党不满政府可能在雨季期间举行大选，但仍为政府可能在下个月解散国会和举行大选做准备。

依斯迈料出席两国际峰会 观察员质疑11月将选举

今年亚细安峰会定11月10日至13日在柬埔寨首都金边举行，亚太经合组织（APEC）峰会则预计11月18日在泰国曼谷举行。马国首相向来视两场峰会为重要外交活动而须亲自出席，因此，一些观察员对盛传中的国会解散和大选举行日子存疑。

马国首相依斯迈沙比里也是巫统副主席。他星期六（9月17日）在国阵青年团竞选机关推介礼上说，现在“距离大选很近了”。社交媒体随即流传政府可能解散国会及举行大选的日期。

巫统总秘书阿末马斯兰星期天（9月18日）出席选区活动后说，星期六是依斯迈最近在多次国阵活动中，最明显暗示大选即将举行的一次。“巫统认为大选将在接下来三个月内举行。”

关于国会解散与大选举行的日期，近日传得沸沸扬扬但众说纷纭。依斯迈9­月13日宣布将提早在10月7日提呈新预算案后，前首相慕尤丁9月29日说，一名内阁部长透露依斯迈将在10月8日解散国会。

但新预算案提呈隔天就解散国会，这一说法不靠谱，难以让人相信。

阿末扎希再催依斯迈 称国阵愿“涉水”迎战大选

巫统主席阿末扎希星期六再次促请依斯迈尽快举行大选，他说尽管年底经常有暴雨并引发水灾，但如果国会在这期间解散，国阵愿意涉水迎战大选。

人民公正党署理主席拉菲兹星期天在面簿批评阿末扎希为了提前大选，罔顾人民可能面临天灾带来的风险和痛苦。拉菲兹说，巫统似乎忘了过去10年间，人民因洪灾而遭受的苦难。

虽然如此，马国反对党仍认为大选可能在今年底举行。民行党秘书长陆兆福6月底认为，政府将在10月份提呈预算案后解散国会。公正党主席安华9月11日表示，大选“绝对有可能”在今年10月底或11月初举行。诚信党星期六则宣布，原订今年12月举行的党选将展延18个月，以便专心筹备大选。

马国11月至2月是雨季，政府向来尽量不在雨季举行大选，大雨可能导致水灾而影响交通，也可能影响选民对执政党产生负面情绪。1955年以来的所有14届大选，只有马哈迪执政时在1999年11月29日的即雨季期间举行大选。