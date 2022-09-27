吹袭马尼拉与菲北省份 台风奥鹿造成多区淹水至少六死

（圣伊尔德丰索/河内综合电）台风“奥鹿”（Noru）星期天（25日）吹袭菲律宾首都马尼拉和北部省份，带来强风暴雨，造成许多地区淹水。这次风灾造成至少六人死亡，其中五人是救援人员。

奥鹿星期天下午登陆，以每小时185公里的持续风力，横扫菲律宾人口最为稠密的吕宋岛，强风吹倒了树木和电线杆，许多地区断电，豪雨也造成许多低洼社区淹水。

菲律宾当局在奥鹿来袭之前，就已经强制疏散沿岸地区的近7万5000名居民，同时关闭码头、暂停渡轮、取消航班和停课等，将人员伤亡减至最低。

菲律宾总统小马可斯说：“我们已经为这一切做好了准备。或许你可能会认为我们做得太过分了，但在灾难面前，没有所谓的做得过多。”

据悉，五名救援人员26日凌晨在马尼拉都会区北方布拉干省营救村民时，遭洪水冲走，已寻获遗体。

布拉干城镇圣米格尔警察首长说，当时五人在涉水时，旁边的一堵墙突然倒塌，将五人推入了湍急的水流中。当地部分地区水深过腰，有居民爬上屋顶等待救援。

另有一名老年人在奎松省波利略岛（Polillo）因山体滑坡身亡。气象局早前警告，台风夹带的强风暴雨可能会在脆弱地区造成“严重洪水”、引发山体滑坡和带来广泛破坏。不过，这次台风的破坏程度没有预期中严重。

料明天登陆越南中部

小马可斯星期一上午赴灾区空中勘灾时所拍摄的画面显示，吕宋岛中部的河流水位飙涨或决堤，有农田被淹没。灾情较为严重的是利略岛，有许多大树倒下，一些房子屋顶被掀翻，也有房子被洪水淹没。

小马可斯已下令空运物资，并向灾情最严重的社区提供清理设备，同时下令有关当局尽快恢复供电。

奥鹿已在星期一离开吕宋岛，进入南中国海，持续偏西移动，预计会在星期三（28日）上午在越南中部地区登陆。受海温等因素的影响，这个20年来最强风暴之一，预计将以强台风级的威力冲击越南。

越南总理范明政已下发通知，要求越南各有关部门和地方政府展开防灾工作。各地方政府已做好准备，随时疏散转移居民，同时下令船舶及渔民紧急入港避风，当地居民也纷纷加固住房防灾。

从奥鹿的前进路径来看，越南中部高地咖啡带的大范围地区，接下来几天将遭遇倾盆大雨，这将迫使这个世界第二大咖啡生产国和顶级罗布斯塔咖啡豆供应商推迟收成。

咖啡豆通常在10月至1月初收成，奥鹿来袭可能会打乱收成期，并增加全球供应风险。近几个月来，世界罗布斯塔咖啡豆基准价格已经飙升。

越南嘉莱省（Gia Lai）咖啡出口商Vinh Hiep副总监陈氏兰安预计，奥鹿可能使咖啡豆的采收期延迟一到两周，或许要到10中旬，才能开始收成。

邦美蜀咖啡豆协会主席郑德明表示，如果10月份的降雨量和现在的情况相同，咖啡豆的收成和质量都会受到影响。

越南国家气象中心预测，拉尼娜现象可导致咖啡豆生产区从10月起的三个月降雨量上升。