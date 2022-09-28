慕尤丁：伊党近期将表明立场留在国盟

（布城综合讯）伊斯兰党近来向巫统靠拢，引发国民联盟内部摩擦。国盟主席慕尤丁透露，伊党近期将在国盟与巫统之间做出最终选择。

慕尤丁星期二（9月27日）主持国家复苏理事会会议后在记者会上说，他认为伊党有意继续留在国盟，并会在近期表明立场。“伊党会做出最终决定，包括设定‘截止日期’，说明他们不再与巫统有任何关系。”

慕尤丁透露，他星期一晚上与伊党领袖会面时已向对方说明，盟党之间必须在所有事情上采取相同立场，以避免国盟形象不明，造成党员混淆。

慕尤丁也是土团党主席。近来，土团党和伊党针对巫统的立场出现分歧。伊党希望与巫统合作，主张建立马来穆斯林联盟；但慕尤丁却坚持要与巫统为首的国阵对决。

星期二较早时，慕尤丁在面簿上载了一张土团党及伊党领袖会面的照片，试图平息不和的传闻。慕尤丁贴文称，双方举行了两小时的会谈，并就很多事项达成共识。

慕尤丁在记者会上说：“这场会面也重新确认了我们之间的立场，继续我们在国盟的合作关系。”他透露，双方同意尽快确定议席的分配。

据《前锋报》上周报道，伊党主席哈迪阿旺与巫统主席阿末扎希会面，探讨在大选中合作。慕尤丁对此回应说，哈迪阿旺主动向他汇报了与阿末扎希会面的详情，“他们见面约半小时，但没有任何成果”。

慕尤丁重申，巫统一早议决不跟土团党合作，因此土团党也不可能再与巫统合作。“我们必须接受这个事实。选举时任何与我们不同路的对手，我们都会直接对决。”

此前，慕尤丁在土团党大会上宣称，国盟所有成员党都同意在下届大选与国阵决一死战，并称国盟的主要敌人是国阵。

这引起伊党总秘书达基尤丁的批评，指伊党绝不苟同将马来回教政党标签为“主要敌人”。达基尤丁说，马国的回教徒占多数，慕尤丁的举动是不明智的，因为这攸关回教徒的地位和权力。