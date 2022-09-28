幼苗供不应求 全球棕榈业从疫情复苏步伐料放缓

（孟买／吉隆坡／雅加达路透电）棕榈油价格居高不下，亚洲各地的农民纷纷投入种植棕榈树，但棕榈幼苗却供不应求，可能推迟棕榈业从冠病大流行复苏的步伐。

棕榈油是最便宜、全球使用最广泛的食用油，可用于加工食品、化妆品和生物燃料等商品。其中，印度尼西亚和马来西亚的棕榈油产量占全球80％以上。

路透社日前引述业界官员说，印尼和马国的农民目前正大规模翻种，以替代产量变低的老棕榈树。与此同时，印度和泰国正在扩大棕榈树的种植面积。

只不过，由于苗圃在疫情期间纷纷减产，导致棕榈幼苗供不应求。受访官员认为，幼苗短缺将影响棕榈油的产量，价格也将持续居高。

马国棕油局总监阿末巴维斯说：“我们可以增加产能，但这需要时间……培植幼苗至少需要一年。供应短缺无法快速解决。”

业界估计，马国有能力每年培植多达8000万棵棕榈幼苗，印尼则可培植2亿棵。

不过，印尼棕榈油协会研究和生产负责人哈斯利尔说，印尼目前只能达到约一半的产量，即每年培植1亿1000万株幼苗。此外，印尼培植的幼苗95％将用来满足国内需求，仅出口约5％。

印度最大的棕榈幼苗进口商TS Oilfed的官员透露，印度今年需要2000万棵幼苗，但迄今为止，他们只成功从印尼、马国、泰国和哥斯达黎加进口所需的75％。

新德里一家国际贸易公司的经销商指出，棕榈树须种植四年才有收成，所以棕榈油产量短期内不会显著增加。

根据美国农业部数据，全球的棕榈油年产量在2013年至2017年间增长了4.8％，到了2018年至2022年，增幅则放缓至0.5％。产量剧降的情况导致棕榈油价格在今年创下每公吨7268令吉（约2253新元）的历史新高。虽然棕榈油价格近期已大幅下调，但仍高于2010年至2020年的平均水平。