风势减弱为热带低气压 台风“奥鹿”袭越南50万余户家庭断电

越南中央水文气象预报中心通报，“奥鹿”在当地时间星期三凌晨4时左右登陆岘港和广南之间的沿海地区，最高风速达每小时117公里。岘港是越南第三大城市，风暴来势汹汹，高楼建筑出现晃动。

（河内／岘港综合电）横扫菲律宾北部后，台风“奥鹿”登陆越南中部。虽然风势已减弱为热带低气压，但“奥鹿”依然造成不小的破坏，一些地区洪水泛滥，超过50万户家庭失去电力供应。

越南中央水文气象预报中心通报，“奥鹿”（Noru）在当地时间星期三（9月28日）凌晨4时左右登陆岘港和广南之间沿海地区，最高风速达每小时117公里。岘港是越南第三大城市，风暴来势汹汹，高楼建筑出现晃动。

距离岘港约30公里的会安古镇，受强降雨影响，怀河水位暴涨，通往古镇中心的多条道路被阻断，树木被狂风连根拔起，压坏路边车辆。

居民阮氏贤说：“昨晚的台风很可怕，我没法入睡，因为风力很大，风声响亮……我听到树木倒下、户外招牌砸落的声音，心里感到害怕。幸好我们事前做好防灾准备，所以损失并不严重。”

气象人员先前预测，“奥鹿”将是越南20年来遭遇的最强风暴，超过30万人漏夜紧急疏散到临时避难所。

虽然“奥鹿”登陆后风力低于预测，但气象局预计受灾地区一整天会下大雨，而且可能引发山体滑坡和严重洪灾。

越南国防部动员大约4万军人和20万民兵，并派出装甲车和船只救灾。当地媒体引述越南电力集团一名主管的话说，至少55万户家庭失去电力供应。

超过150所房子屋顶被掀翻 500多棵树被吹倒

当局没有接获有人在风灾中丧命的报告，但广治省有四人受伤。另据通报，有三所房屋倒塌，超过150所房子屋顶被掀翻，500多棵树被吹倒。

星期三上午，灾区居民开始出外清理残局，部分商店开门营业。为安全起见，在台风来临前，越南近半数机场在星期二中午就暂时关闭，中部多个省份的学校和办公室停课停业，岘港则禁止人们外出，连接首都河内和商业中心的南北高速公路也暂时封锁中部路段。

每年6月至11月越南雨季期间，经常会有暴风雨，而受灾最严重的往往是中部沿海省份。越南去年有139人死于天灾，主要为暴风雨引发的洪水和山体滑坡。科学家警告，随着全球气候变暖，风暴威力也会变得更强。

气象局先前预测，“奥鹿”星期三向内陆挺进，途经老挝之后，星期四抵达泰国东北部乌汶府。泰国当局已发出暴雨警告，并强调可能会有骤发洪水，高危地区居民应做好准备，随时紧急疏散。

“奥鹿”吹袭越南之前，横扫菲律宾，导致至少八人丧命，5万多人流离失所，农业损失近13亿比索（约3165万新元）。