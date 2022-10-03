印尼足球迷闹事引发踩踏 125人死323伤 佐科下令彻查 暂停所有赛事

（雅加达／马琅综合讯）印度尼西亚东爪哇省马琅县星期六晚发生足球赛骚乱和踩踏事件，造成125人丧命，包括两名警员和数名儿童；另有323人受伤。

星期六（10月1日）晚上在马琅县坎朱鲁汉（Kanjuruhan）体育场举行的一场印尼超级足球联赛中，阿雷马队以2比3败给泗水队，约3000名阿雷马球迷闯入球场闹事，当时仍在球场上的多名球员遭袭击。警方发射催泪弹驱赶人群，结果引起恐慌，进而发生踩踏。

东爪哇省警长科尼星期天向媒体解释事发经过时说，警方为了控制场面发射催泪弹，却引起人们恐慌。混乱中，球迷争相跑出体育馆，其中一个出口发生踩踏事故，造成多人伤亡。

科尼证实，有34人在体育场内丧命，包括两名警员。数百名伤者被送往附近多家医院，但许多人在运送途中或治疗过程中死亡。据报道，年纪最小的死者只有五岁。

一名在场球迷发推文形容当时情况，事发的体育场出口处传来喊叫声，有妇女和孩童在逃生过程中被踩踏。在场内发生骚乱的同时，场外警方和球迷也爆发冲突，共有13辆警车遭纵火及破坏。

入场人数严重超额

国际足总安全条例列明，球场保安人员或警察不应携带或使用枪支或催泪弹。印尼足球协会说，国际足总已要求提交事件调查报告。

国际特赦组织印尼分会抨击警方的安全措施，指“国家过度使用武力……以遏制或控制这种群众是没有道理的”。

印尼法律及安全事务统筹部长马福德事发后在Instagram贴文说，当局建议在中午举行比赛，但是主办方并未接受。此外，当天的观众人数也严重超过体育场的容量。坎朱鲁汉体育场只能容纳3万8000人，当天赛事却售出4万2000张门票。

事故发生后，印尼政府道歉，并承诺检讨。

印尼总统佐科星期天发表电视演讲说：“我对这起悲剧感到遗憾，希望这是印尼最后一场足球悲剧。”

佐科下令当局彻查这起事件，重新评估足球赛安全性。在调查工作完成以前，印尼足球协会必须停止足球联赛。

印尼将于明年5月和6月主办国际足总20岁以下世界杯足球赛，也在角逐明年亚洲杯主办权。

此前，印尼球赛也曾发生多次暴力及管理不善事件。据澳洲广播公司的报道，在1994年至2019年期间，有74名球迷死于与印尼足球赛有关的暴力事件。

星期六发生的悲剧也是全球自2001年以来最严重的足球赛骚乱事件。那一年，非洲加纳球迷不满所支持的球队输球而闹事，警方发射催泪弹引发踩踏事故，造成126人死亡。