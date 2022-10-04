民众指事件因警察过度使用武力而起 印尼官方成立独立小组彻查踩踏惨案

（马琅综合讯）印度尼西亚宣布成立独立调查小组，以彻查造成125人丧命的足球赛踩踏意外，并承诺将肇事者绳之以法。印尼法律组织及民众质疑，这起悲剧是因警方过度使用武力并发射催泪弹而酿成的。

印尼东爪哇马琅县坎朱鲁汉（Kanjuruhan）体育场星期六（10月1日）晚上发生了严重的踩踏事故，造成125人死亡，323人受伤。

当时，主场阿雷马队在印尼超级足球联赛中以2比3败给劲敌泗水队后，约3000名阿雷马球迷闯入场内闹事。警方随后发射催泪弹驱赶人群，结果引起恐慌，进而发生踩踏。

警方形容事件为骚乱

警方事后形容这是一起骚乱，并指有两名警员丧命，警方为了控制局面才发射催泪弹。

不过，据现场目击者说，警方朝拥挤的观众席发射催泪弹，才会导致人们集体冲向体育馆的一个出口时被踩踏或窒息。

社交媒体上流传的视频也显示，有警员手持盾牌和警棍，踢打冲上球场的球迷。

这起事故引发民众对警方的不满。星期天晚上，人们在坎朱鲁汉体育场外举行哀悼会，体育场墙上出现咒骂警方的涂鸦，呼吁当局彻查事故原由。

数百名足球迷当天也聚集在首都雅加达体育场外，高呼“凶手”。

不少民众也在社交媒体上宣泄对警方的不满。有人甚至发起网上请愿，要警方停止使用催泪弹。

法援组织：发催泪弹及人群控制不当是肇因

印尼法律援助基金会发声明说：“过度使用武力如发射催泪弹，以及不当的人群控制，是造成大量死亡的原因。”

根据国际足球总会安全条例，球场保安人员或警察不应携带或使用枪支或催泪弹。国际足总已要求印方提交事件调查报告。

印尼法律及安全事务统筹部长马福德星期一（3日）召开记者会宣布，政府将在24小时内成立独立调查小组，成员将由政府官员、分析员、足球组织要员、学者及媒体人员组成。

马福德说，调查小组除了调查意外的原由，也将协助找出肇事者。他也承诺，当局会尽快公布调查结果，并预料调查工作可在两三周内完成。

警方发言人在另一场记者会上说，目前已有九名警员遭停职，另有28人正接受调查。

佐科总统此前已下令印尼足球协会，在调查完成以前，足球联赛必须暂停。

据印尼时代网（Tempo）引述印尼足球监督机构协调员阿克玛说，惨案之所以发生，和球赛主办方违反程序也有关联。

阿克玛说，警方只允许当天的赛事售卖2万5000张门票，但主办方却发了4万5000张。此外，球赛在夜晚举行也添加了风险。