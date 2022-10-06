佐科下令审查全国体育场设施安全 称国际足总愿助印尼整顿管理机制

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科下令审查全国所有体育场的设施安全，并透露国际足球总会愿意帮助印尼整顿足球运动的管理。

印尼东爪哇马琅县坎朱鲁汉体育场10月1日发生致命踩踏意外。佐科星期三（10月5日）前往马琅慰问伤者和死者家属时告诉记者：“我想知道导致这场悲剧的问题根源，以便找到最好的解决方案。我也命令公共工程和公共住房部审查所有用于（印尼足球）联赛的体育馆。”

印尼政府已成立独立调查小组彻查这起事故。根据各方报道，多重因素导致了这场悲剧，包括主办方超卖入门票导致体育馆过度拥挤、球迷情绪激动、警方发射催泪弹，以及体育场出口上锁等。

印尼警方透露，目前调查重点在体育场的六个闸门。警方声称，事发时闸门是打开的，但出口太窄，才引发踩踏事件。

不过印尼足协主席穆罕默德接受媒体访问时透露，他被告知闸门当时上了锁。他说，根据惯例，体育场的闸门应该在比赛结束前10分钟打开，但球赛主办方因疏忽，没有那么做。

穆罕默德也撇清关系说：“赛事主办方必须负全责，不该牵涉足协和其他人。一切都是有规则的。”

佐科星期三也到事发体育场视察，并指最主要问题在于门上了锁，出口的楼梯太陡。佐科也透露，他在事故后曾与国际足球总会会长因凡蒂诺通话，并说：“他（因凡蒂诺）说，如果有必要，国际足总可以帮忙整顿印尼足球运动的管理。”

两人也讨论了即将于明年在印尼举行的国际足总20岁以下世界杯足球赛。

外界揣测，国际足总可能会因马琅体育场的意外制裁印尼，甚至取消印尼的主办权。

不过佐科并没有进一步说明，仅表示：“国际足总有权作出任何决定。”