朝野阵营立场摇摆 马国各州同步解散州议会现变数

原本准备借着不随国会解散州议会而与国阵分庭抗礼的希盟与伊党，如今有可能改变立场。而原本准备国会解散后就解散州议会、由国阵执政的州属，则可能因马来统治者意见不同而有变。这种转变会否影响各党选情备受关注。

（吉隆坡综合讯）马来西亚各州议会是否会跟随国会解散、同步举行选举，出现变数。希望联盟和伊斯兰党原本已分别宣布他们执政的州属不会随国会解散，但希盟成员党意见不同，伊斯兰党也表示要开会决定。

至于国阵执政的霹雳州原本计划星期三（10月12日）解散州议会，但没料到苏丹却说要从长计议。

换言之，原本准备借着不随国会解散州议会而与国阵分庭抗礼的希盟与伊党，如今有可能改变立场。原本准备国会解散后就解散州议会、由国阵执政的州属，则可能因马来统治者意见不同而有变。这种转变会否影响各党选情备受关注。

希盟与人民公正党主席安华星期三晚间出席希盟主席理事会议后告诉媒体：“希盟目前仍维持之前的决定，即希盟执政的三州不随国会解散州议会。”

但与此同时，他也指出，槟城、雪兰莪、森美兰州是否解散州会，将带回各成员党讨论以达成共识。这一说法显示希盟主席理事会对此其实没有共识。

不过，森美兰州政府已经获得森州严端同意明年才举行州选举。这让森美兰成为首相依斯迈沙比里星期一（10日）宣布解散国会后，第二个获得州统治者同意不随国会解散州议会的州属。

雪兰莪苏丹沙拉弗丁星期二（11日）已同意雪州议会暂不解散。

森州大臣阿敏努丁星期三下午在森州行政会议（州内阁会议）后的记者会说：“我觐见森州严端端姑慕里兹时禀告他，我们将在明年才举行州选举。他没有反对。他说，如果现任州政府仍保有人民的委托，可以明年才举行州选举。”森州议会将在明年7月2日届满。

阿敏努丁说，就目前而言，森州政府将遵照希盟主席理事会之前的决定，不随国会解散州议会，但这须等希盟主席理事会接下来再次开会才能确定。

不同步解散州议会政党 遭部分舆论批评劳民伤财

此前多次表明不会随全国大选解散州议会的伊斯兰党则定于星期四（10月13日）召开中委会会议讨论此事。

伊党副主席、登嘉楼州务大臣阿末山苏里星期三告诉媒体，伊党星期二其实已就伊党执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼是否要配合全国大选同步解散州议会讨论，周四的会议则是要根据此前的讨论作出最后决定。

部分舆论批评这些不愿同步解散州议会的政党劳民伤财，这也成了国阵用于攻击反对党的弹药。

不过主张今年内解散国会的国阵，同步解散州议会的计划却也碰钉。

霹雳州务大臣沙拉尼星期三下午觐见霹雳苏丹纳兹林沙时，建议苏丹解散州议会。不过，沙拉尼过后召开记者会说，纳兹林沙还需要时间审慎考虑后，才能决定是否同意解散州议会。

马国气象局此前警告，季候风交替期已开始，11月底全国各地可能面临持续大雨和大面积水灾。不少人因此担心年底选举如果碰上水灾，会影响救援工作。