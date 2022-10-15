马两政党大选合作破局 分析：巫统有望夺回伊党部分议席

伊斯兰党决定不与巫统合作，在来临的马来西亚全国大选中，两党料将在东海岸多个国会选区展开激烈竞争。一些观察者指出，巫统有望从伊党手中重夺一些议席，但如果大选期间发生水灾，巫统的选情料会出现逆转。

伊党主席哈迪阿旺星期四（10月13日）发文告宣布，伊党将在团结回教徒原则下，巩固与国民联盟的合作，一起迎战全国大选。

伊党此前希望同时与巫统和土著团结党合作，但国盟兼土团党主席慕尤丁和巫统主席阿末扎希都不同意，伊党只能二选一。

哈迪阿旺星期五在一场演讲中坦言，如果要提高胜算，巫统是较好的选择，但伊党还是决定不与巫统合作，“因为（巫统）内有浑浊的人、有收贿的人，而且收贿了还妄想执政”。哈迪阿旺还形容，与巫统联手，就像吃不熟的榴梿，会导致胃胀气。

巫统青年团团长阿斯拉夫则揭露，伊党原本已同意与巫统合作，最终因为土团党承诺，让出47个伊党有胜算的国会选区，伊党才重投国盟怀抱。

马国网络媒体《当今大马》引述巫统消息人士报道，随着两党合作破局，巫统将在27个国席选区与伊党硬碰。

消息人士说，这些多数在吉兰丹和登嘉楼的国席向来由巫统赢得，但上届大选却以微小得票差距让伊党夺走。“巫统认为这次有机会从伊党手中重夺这些议席。”

对此，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员诺沙里尔·萨阿（Norshahril Saat）给《联合早报》分析，吉兰丹是伊党的铁票仓，巫统在那里难有重大突破。“伊党跟土团党合作后势力也更强大，因为土团党本来就是从巫统分裂出来的。”

不过，诺沙里尔·萨阿认为，在登嘉楼和吉打，伊党选情则有悬念。“登嘉楼州政权多次在巫统和伊党之间易手，而伊党在吉打除了要迎战巫统，也面对马哈迪的祖国斗士党挑战。”

2018年大选，伊党赢得18个国会议席，其中九个在吉兰丹。伊党此前宣布，来临的大选要拿下40个国会议席。

诺沙里尔·萨阿认为，伊党将借来届大选测试与国盟合作的成效。“如果无法取得好成绩，不排除伊党会在州选举中放弃与国盟合作。”

水灾或导致巫统选情逆转

伊党执政的吉兰丹、登嘉楼和吉打州已确定不会提前解散议会。伊党署理主席依布拉欣星期五接受媒体访问时说，分开举行州选举固然会增加选举开支，但这不能怪罪于伊党。他说，是巫统急于在雨季举行大选。

马国气象局此前警告，东北季候风季节就将到来，11月底多个地区可能面临持续大雨，低洼地区可能出现大面积水灾，东海岸向来是年底水灾重灾区。

诺沙里尔·萨阿说，大选期间若发生水灾将对巫统不利，民怨可能导致巫统的选情出现逆转。

他也指出，水灾发生时，政党动员基层救灾的能力将影响选票流向。“必须点出的是，伊党在东海岸拥有庞大的基层，并且深具影响力。”