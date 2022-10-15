防爆发第三次世界大战 尤多约诺促拜登G20与普京习近平交流

印尼前总统尤多约诺说，若拜登和普京在G20峰会上举行实质的双边会晤，全球将对此表示欢迎。如果拜登也能与习近平会面那就更好，让欧洲和东亚都松一口气。

（雅加达讯）中国、俄罗斯和美国几个大国之间的地缘政治紧张局势加剧，印度尼西亚前总统尤多约诺提议美国总统拜登在来临的二十国集团（G20）峰会上与俄罗斯总统普京及中国国家主席习近平会谈，以防止“第三次世界大战真的可能发生”。

《雅加达邮报》报道，尤多约诺是在星期四（13日）由尤多约诺研究所和马来西亚大学在雅加达费尔蒙酒店举行的圆桌会议上致辞时做出上述提议。这次会议主题为“地缘政治与国际安全、全球经济与气候变化危机”，出席者包括印尼和马来西亚的外交政策专家。

尤多约诺说：“我个人认为，拜登和普京若能在G20峰会上举行实质的双边会晤，全球将对此表示欢迎。如果拜登也能与习近平会面那就更好，这样欧洲和东亚都可以松一口气。”

G20峰会将于11月在印尼旅游名胜地峇厘岛举行。印尼总统佐科今年8月在接受彭博社的访问时曾表示，普京和习近平将出席此次峰会。

不过，克里姆林宫告诉路透社，普京尚未确定是否亲身出席峰会。另有报道引述印尼驻阿联酋大使称，普京和乌克兰总统泽连斯基已经确定会出席峰会。

尤多约诺：当今国际社会分裂

比1982年冷战高峰期严重

尤多约诺指出，当今的国际社会极度分裂，就连1982年冷战高峰期也不能与之相比。他确信，在当年那种情况下，第三次世界大战无论如何都不可能发生，但“我不得不说，如果不做出任何努力去预防它发生的话，如今爆发第三次世界大战的真实可能性是存在的”。

尤多约诺还补充道，俄乌战争已经演变成西方和俄罗斯之间的代理人战争。随着物价上涨、气候变化和迫在眉睫的全球经济衰退，世界正处于一场比2008年更严重的危机边缘。

然而，尤多约诺认为，当前的局势是可以挽救的，并鼓励佐科以G20峰会为契机，让印尼发挥带头作用。“磋商是一种久经考验的方法，印尼仍然可以发挥其作为聪明而诚实的说服者的作用，以帮助确保更美好的未来。”

印尼长期以来一直保持“自由和积极”的外交政策。尤多约诺警告，虽然保持中立不一定是错的，但弃权却是不对的，他敦促佐科和其他世界领导人积极努力缓和局势。