菲北城镇洪灾频发 电单车德士架高载客讨生活

（马尼拉／哈戈诺伊综合电）菲律宾北部一个城镇深受洪灾之苦，周而复始的淹水问题，使居民出行极为不便，当地电单车德士司机发挥巧思，改造并“架高”电单车，以便涉水载客。

马尼拉以北约37公里的哈戈诺伊镇（Hagonoy）近年一碰上雨季，积水可深达两米，道路被淹没，居民得在淹及大腿的洪水中艰难前行或乘坐小橡皮艇。

除了水灾频发，附近河道两旁迅速冒出的违章建筑，以及垃圾处理不完善，也导致积水问题日益严重。

镇上的电单车德士司机为了能涉水行驶，同时确保乘客不被溅湿，用钢管“加长”电单车的前叉管和后叉，架高引擎，避开底下积水。

哈戈诺伊镇的电单车德士司机用钢管“加长”前叉管和后叉，以架高车身，避开底下积水。（路透社）

一名电单车德士司机洛佩兹告诉媒体，每当淹水时，他们就会沿着固定路线在镇上行驶载客，车费为每人40比索(约新币9角6分）。这些司机一天平均能挣得500比索。

菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受20场台风或热带风暴侵袭，尤其是北部地区经常因台风遭遇洪灾。

继上月底超强台风“奥鹿”（Noru）在菲律宾北部导致至少六人丧命，5万人紧急疏散后，菲北部星期天（10月16日）再遭台风吹袭。热带风暴“纳沙”（Nesat）登陆时已升级为台风，强降雨引发洪水和山体滑坡，不少农田和村庄被淹没。

菲律宾国家减灾管理委员会星期二（10月18日）通报，吕宋岛西北部伊罗戈斯区（Ilocos）、东北部卡加延河谷地区（Cagayan Valley）、中部科迪勒拉行政区（Cordillera）近10万4000人受灾，必须紧急疏散，有两人受伤，所幸未有任何人失踪或丧命。

台风“纳沙”灾区 救出大约1300人

台风所导致的农业生产损失达768万比索（约18万5000新元），基础设施遭受的破坏估计达8150万比索。

当局说，上述三个灾区已收到总值近270万比索的救援物资，包括洗漱用品、食品和睡袋。军方、消防部队和海岸卫队共派出16支搜救队伍前往灾区拯救受困者，目前已救出大约1300人。