【世界大解说】马国选战开打 国阵胜券在握？

马来西亚选举委员会10月20日召开记者会，宣布来届大选提名日和投票日分别定在11月5日和11月19日，意味第15届马国全国大选正式进入倒计时。

按照目前各方的政治势力，以巫统为首的国民阵线（Barisan Nasional）在本届大选中的胜算看似较高。

国阵虽然在2018年大选失去中央政权，但在去年11月和今年3月的马六甲和柔佛州选中都大胜，显示民意正向国阵回流。巫统因此才会打铁趁热，赶在今年内举行大选。

反观四年前成功变天的反对党阵营希望联盟（Pakatan Harapan）在执政22个月期间毫无政绩，又在2020年的喜来登政变中狼狈倒台，让国阵重掌政权，令选民和支持者大失所望。

分析预测，由于不少马国选民对选举态度冷淡，本届大选投票率料比2018年的82.32%低得多。比照马六甲和柔佛州选，投票率分别只有65.85%和54.92%，结果以国阵大胜告终。如果这次大选投票率介于预估的60%到70%，对国阵相信较有优势。

视频内容：

巫统党内派系休兵整合

纳吉借大选翻身机会不高

巫统拿“政治迫害”操作选举

结盟机会不大 在野阵营难抗衡国阵

选民投票意愿低 对国阵较有利

水灾和通胀惹民怨 派糖拉抬选情

上述有利因素是否意味国阵在来届大选已胜券在握？

本期《世界大解说》请来马国时事评论员许国伟、蓝志锋和马国拉曼大学新闻与政治讲师刘惟诚为读者做选前分析。

巫统整合是否成功，各派系会暂停内斗，还是会互扯后腿？反对党领袖如马哈迪、安华和慕尤丁等有没有可能结盟，抗衡巫统？这些政治角力都会影响选举结果。

此外，水灾问题和通胀课题也不容忽视。国阵坚持在雨季举行大选冒着一定风险。如果暴雨连绵引发严重水灾和人命财产损失，对想打如意算盘的巫统可能适得其反。选民也许会因为不满在风雨中被迫投票而以选票惩罚当权的国阵。

由此可见，本届马国大选还存在许多变数。经过几年的政治动荡和疫情洗礼，各界最终关心的是大选能否让马国摆脱政治乱象，选出稳定的政府，带领人民走向繁荣。