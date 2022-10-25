印尼拟将禁止镍矿石出口模式复制在其他矿物原材料

（雅加达路透电）印度尼西亚海洋事务与投资统筹部长卢胡特说，印尼准备把禁止镍矿石出口的成功模式复制在其他矿物原材料，以鼓励矿产冶炼和下游产业的发展，在2024年将出口额推高至3000亿美元（约4270亿新元）的创纪录水平。

印尼天然资源丰富，是全球最大的动力煤、棕榈油、精炼锡出口国，也是镍基钢、铜、橡胶等资源的主要销售国。过去一年多，印尼出口蒸蒸日上，这要归功于大宗商品价格上扬，以及俄乌爆发战争进一步推高价格。

印尼政府2020年禁止镍矿石出口，以吸引外国商家到当地开发镍冶炼厂和下游产业，提高镍产业附加值。

卢胡特星期一（10月24日）接受路透社访问时说，印尼政府打算复制这个成功模式，将出口禁令用在铝土矿、铜、锡及棕榈油，使这些原材料成为高附加值产品。“我们出口额去年为2320亿美元，今年有望增至2800亿，到了2024年可能达到3000亿或更多……如果这（下游发展策略）行得通，我们经济将能实现很显著的增长。”

卢胡特补充道，印尼国内生产总值有望在2030年达到3.5万亿美元，比2021年的1.19万亿美元多出近两倍。

他说，镍金属出口今年将增至近300亿美元，高于2021年的210亿美元。明年部分原材料价格可能回落，但煤炭和棕榈油价格料将维持在高位。他也预期印尼可在2024年生产电动车电池。

印尼总统佐科上周说，当局还在就拟议中的锡出口禁令进行测算，同时也正致力于推进采矿加工业。

欧盟不满印尼的镍矿石出口禁令，向世界贸易组织提出申诉，预料世贸将在年底就此争端发布报告。佐科上月表示印尼可能败诉。

印尼棕榈种植园总面积 大于首阶段审计中所测

另一方面，卢胡特在访谈中也透露，最新审计发现印尼的棕榈种植园总面积为1680万公顷，大于第一阶段审计中所测到的1638公顷。

印尼政府是在今年初国内食用油短缺、油价飙涨后下令收集每个种植园的面积、棕榈油产量和售价、用地合法权等资料。审计旨在提高这个行业的透明度，确保种植公司依法缴税，提高产量估算的精准度，以及更好地保护森林。

卢胡特指出，一些小农户因为难以证明土地使用权，而无法种植棕榈树，这项审计将有助他们扫除这方面的障碍。

他说，如果能提高产力，将每公顷种植地的棕榈油产量从目前的4吨增至10吨，那印尼有望在不增加种植面积的情况下，突破1亿吨年产量大关。