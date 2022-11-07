佐科表态卸任后返乡 料不接掌斗争派民主党

（雅加达讯）印度尼西亚总统佐科希望卸任后能回到家乡梭罗，这一表态可能意味着他不会接掌斗争派民主党。

《雅加达日报》星期六（11月5日）刊登对佐科的专访，对于是否愿意按支持者的期望，接掌斗争派民主党的问题，佐科回绝了这个建议。他说：“我卸任后要回梭罗家。我认真的，不是开玩笑。”

佐科曾任梭罗市长和雅加达特区首长，交出亮眼政绩，2014年获斗争派民主党支持参选总统并顺利当选。

佐科两年后卸任总统。他的支持者早前呼吁修宪让他延长任期的期望落空后，现在又希望他接掌斗争派民主党，以维系他的个人政治遗产。佐科的表态，似乎断绝了这个可能性。

印尼政坛流传前总统美加华蒂即将卸下斗争派民主党主席职。该党近期试图淡化关于领导权继承的讨论。

斗争派民主党秘书长哈斯托星期五称，有关领导交棒的问题会在2024年举行的全国代表大会上讨论，现在提出这个问题只会煽动政治冲突。

佐科不是印尼国父苏卡诺家族的一分子，即使有意接掌斗争派民主党也不会容易。美加华蒂是苏卡诺的女儿。

印尼民主与战略事务研究所执行主任霍伊鲁说：“斗争派民主党的大多数选民是苏卡诺的忠实支持者，这就是为什么党的口号‘不要断根’被反复灌输到党员脑海中。”

近期也传出佐科与美加华蒂不和的消息，因为他们支持不同的人选作为2024年大选的总统候选人。