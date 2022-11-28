半年内制定转型融资计划 印尼加速过渡到可再生能源

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

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印度尼西亚将在六个月内制定一项减排融资和投资计划，以加速过渡到可再生能源。

由美国和日本领导的国家联盟国际伙伴集团（IPG）在11月15日至16日于印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）领导人峰会场边，与印尼签署“公正能源转型伙伴关系”（Just Energy Transition Partnership，简称JETP）协议，承诺资助至少200亿美元（约270亿新元），以帮助印尼在2050年前摆脱依赖煤炭发电并实现碳中和目标，这比原定目标提早10年实现。

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