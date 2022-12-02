印尼拨16公顷土地 安顿西爪哇地震丧失家园灾民

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

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印度尼西亚政府将拨出16公顷土地，安顿在西爪哇省地震中丧失家园的灾民。

印尼西爪哇11月21日发生5.6级地震，其中的展玉镇（Cianjur）是地震的震中，死伤人数惨重。地震也导致超过6万所房屋在一夕间成了败瓦残垣。目前，有超过7万人被安顿在避难所。

据安塔拉通讯社报道，印尼国家减灾署署长苏哈扬托星期四（12月1日）视察灾区后指出，地方政府已准备拨出土地来安顿灾民，而中央政府会负责为居民建造新房子。

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