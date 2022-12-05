印尼塞梅鲁火山大爆发 灾害警告调至最高级别

（雅加达综合电）印度尼西亚东爪哇省著名的塞梅鲁火山星期天（12月4日）凌晨大爆发，喷出的火山灰直达1.5公里高空，熔岩形成的“热雪崩”直向山下流落。当局要周遭居民远离喷发区，并将灾害警告调至最高级别。

印尼国家减灾机构（BNPB）发声明说，雅加达以东640公里的塞梅鲁（Semeru）火山在当地时间凌晨2时46分（新加坡时间凌晨3时46分）喷发。社交媒体流传的视频显示，火山周遭地区笼罩在灰蒙蒙的烟雾和灰烬中。塞梅鲁火山距离泗水不到100公里。

火山周围居住区面临威胁

印尼火山和地质灾害缓解中心（PVMBG）发言人古纳万说，“当局已将塞梅鲁火山活动状态从三级调高到四级，意味着火山周围的居住区已经面临威胁。”

在考虑到熔岩流的危险后，当局开始疏散塞梅鲁附近的居民，并促请民众不要在喷发中心八公里范围内活动。由于火山灰烬迷漫，当局已向居民分发口罩。

当地火山志愿工作者阿尔菲昂托星期天对路透社说：“从今天早上开始，大部分道路已封闭。现在火山灰笼罩，这座山的景色已看不清。”他说，小规模喷发仍在持续，这个地区也下起小雨。

日本放送协会（NHK）报道，日本气象厅密切留意塞梅鲁火山爆发是否会引发海啸，并注意日本南部冲绳县沿海地区是否会受影响。日本气象厅过后指出，潮位没有明显变化。与地震引发的海啸不同，火山大规模爆发时，潮位可能因为气压突变而上升。

位于爪哇岛东部的塞梅鲁火山爆发前，该岛西部发生一系列地震，包括11月一次规模5.6级的地震，300多人在那次灾难中丧命。

印尼位处环太平洋火山地震带上，是全球最多火山的国家，境内有约140座火山；印尼也是最多人口住在火山附近的国家，约有860万人住在火山10公里的范围内。

海拔3676公尺的塞梅鲁是爪哇岛最高的火山和知名的登山景区。火山一年前才大爆发，当时造成至少51人死亡，5000多所房子被毁，有近1万人寻求庇护。今年3月2日，塞梅鲁再次爆发，大约持续一个小时，致使火山口顶部向东南移动了4.5公里。