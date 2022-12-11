印尼专家吁政府 采取更多措施应对地震

（雅加达综合讯）印度尼西亚西爪哇省过去一个月五次遭地震和余震袭击，促使地震灾害专家呼吁印尼政府采取更多的预防措施。

苏加武眉星期四（12月8日）清晨发生5.8级地震，引起居民一阵恐慌。这是西爪哇过去一个月的第五次地震。

加鲁特县3日发生6.4级地震，造成一人受伤，四所房屋受损。尽管震源深度118公里，离震中约200公里的首都雅加达仍有震感。

在这之前，展玉县11月21日发生了印尼四年来最致命的5.6级地震，造成331人死亡，数千人受伤，数以万计的人流离失所。这场悲剧的前一天，庞岸达兰县发生了5.3级地震，加鲁特县在这场地震的一周前也发生了5.3级地震。

尽管西爪哇因为有许多纵横交错的断层线而特别容易发生地震，但万隆技术学院的地质学家赫里说，最近的一连串地壳运动并不寻常。“震级大于5级的地震在西爪哇通常每年只发生一到两次，如今仅一个月就发生了几次。”

茂物农业大学灾害研究中心负责人永维特纳担心未来几周可能有更多地震。“虽然地震是不可避免的自然现象，但这是我们必须特别注意的趋势，以纳入我们的灾害预警系统。”

赫里呼吁政府将重点放在灾前减灾措施上，而不是救灾。“政府应该建造更多疏散通道和庇护所，尤其是在沿海地区。公众应该参加更多演习，为自然灾害做好准备。”