称印尼新刑法修正案不对游客构成风险 峇厘岛省长承诺外国游客入住酒店不查问婚姻状况

（雅加达综合电）印度尼西亚峇厘岛省长强调，印尼国会新通过的刑法修正案不会对游客构成风险，并承诺，游客在当地办理住宿登记时，不会被查问婚姻状况。

印尼新刑法明令禁止婚外性行为和婚前同居，业者担心这会吓走游客，纷纷呼吁政府进行详细解说。

峇厘岛省长瓦严星期天（12月11日）就此再发声明。除了重申，新法三年后才会生效，而且只有在父母、配偶或子女举报的情况下当局才会采取法律行动，瓦严也承诺，峇厘岛省政府将确保游客在酒店、别墅、公寓、旅舍和水疗中心等进行登记时，不会被查问婚姻状况。

瓦严说，新刑法较早版本中的条文更为严苛，如今已经修改，以“更好地保护个人隐私，让人感觉舒服自在”。“到峇厘岛旅游或居住的人无须对新刑法的生效感到担忧。”

他也澄清，有关游客取消飞往峇厘岛的行程和酒店客房的报道均不属实。反之，根据旅行业者的数据，2022年12月至2023年3月，峇厘岛将迎来更多游客。

印尼上个星期二（12月6日）通过的刑法修正案，除了禁止婚外性行为和婚前同居，也规定侮辱总统、诽谤国会、宪法法院国家机构以及未经批准举行抗议集会属违法行为。

修正案引发多方批评 印尼称不应仓促发表看法

这一修正案引发多方批评，印尼媒体指新刑法带有“威权主义”色彩，法律界人士称这是“印尼民主的死亡”，民众担心民权和言论自由受限。

雅加达市中心多处星期一出现抗议集会，警方出动600名警员维持治安。警方吁请示威者和平有序地表达诉求，不要影响公共秩序。

国际人权组织和一些国家的代表纷纷对印尼新刑法表示关注。联合国驻印尼办事处上周更发声明，批评新刑法可能导致印尼的新闻自由、隐私和人权受到侵蚀。

印尼外交部星期一就此事召见了联合国驻雅加达协调员。外交部发言人特乌古说，联合国在公开表达对印尼新刑法的顾虑之前，应当事先与印方协商。“我们希望他们不要仓促发表看法，或是在没有足够信息的情况下这么做。”

曾任佐科内阁秘书、现任印尼国家复兴学院院长的安迪星期一也发声明强调，印尼有必要坚持自主权，打破外界对印尼法律自主权的干预。