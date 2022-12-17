印尼新法责成央行危机时期分摊政府负担 经济师：或破坏央行独立性和政府财政纪律

（雅加达综合讯）印度尼西亚国会批准一项法案，责成中央银行在危机时期为政府财政提供支持。经济师担心，这可能会破坏央行独立性和政府财政纪律。

印尼人民代表会议（下议院）在星期四（12月15日）的全体会议上核准了《金融部门发展和加强法》，预计总统佐科将在30天内签署法律使其生效。

这项法律的第36A条文扩大了央行在一级市场购买政府债券的职责，让央行为政府预算出现赤字时提供资金。这一安排最初是为防止冠病大流行期间经济崩溃而设计的，原定今年结束，以确保政府维持财政纪律。

新法还进一步扩大央行的职责，包括有义务回购存款保险公司拥有的政府债券，以资助陷入困境的银行。央行也须回购企业拥有的政府债券，以便为企业提供资金。

新法规定，只有当总统宣布危机发生时，央行才可以发挥“救助”的作用。

新法明确禁止政党党员成为央行董事会成员和行长，但政界人士退出所属政党后，可以担任这些职位。

印尼国会议员称，这一法案旨在更新监管规定，以应对数码时代的挑战，提高金融业效率，促进金融普惠。新法也和佐科减少繁文缛节和简化规则的目标一致。

不过，印尼经济和法律研究中心执行主任比马告诉《雅加达邮报》，新法对财政纪律构成风险，因为它将使政府能够在未来的经济危机中一次又一次地“分摊负担”。

比马指出，扩大央行向企业购买政府债券的规模，意味着央行未来不得不承担更多的负担和风险。所谓的“危机”可以由政府自由定义，这可能导致未来出现道德风险。“央行的独立性也将下降，因为它不得不执行《金融部门发展和加强法》的规定。”

经济与金融发展研究所研究员阿卜杜勒也认为，这种“分摊负担”的做法可能给经济带来风险，因为央行做出的任何救助都将增加货币供应，可能引发通货膨胀。这不利于经济增长，也可能导致央行在稳定通胀方面的作用复杂化。

财长：新法只适用于 总统确认公共紧急情况

尽管如此，印尼财政部长慕燕妮坚称，新法不可能被滥用，因为它只适用于总统确认的公共紧急情况，这必须符合对金融系统构成威胁的标准。她承诺：“我们将做出规定，保证有哪些条件触发这些条款，尤其是在发生危机的时候。”