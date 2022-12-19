初步调查：地底积水破坏道路边坡 云顶半山营地半小时内发生两次土崩

尽管环境条件恶劣，当局仍未放弃找出失踪者。雪州消防局出动探地雷达设备，对土崩事故地点进行风险勘测评估，并搜寻失踪者下落。

云顶半山土崩的初步调查结果出炉，马来西亚工程局指事发地点在20至30分钟内发生了两次土崩，大量山泥滑落，掩埋了整个露营区。当局估计，露营区地底的积水破坏了道路边坡，导致土崩。

马国工程局星期天（12月18日）发文告指出，峇冬加里“爸爸有机农场”露营地附近的边坡星期五（12月16日）凌晨连续发生了两次土崩。“第一次边坡崩塌极可能发生在露营区，这使得边坡道路一带的土地变软，造成第二次更大的崩塌。”

当局估计，边坡崩塌的范围达70米高、120米宽、330米长，崩塌的泥土体积约45万立方米，相当于180个奥林匹克泳池的水量。

此外，鉴证小组也检测到活跃的地下水流，尤其是在露营区。当局初步估计，土崩的原因是露营区底下的积水使土壤饱和、泥土孔隙水压加大，导致山坡脚变软，并破坏道路边坡。

土崩事故进入第三天，到星期天晚上8时15分，搜救工作因大雨被迫喊停，一整天下来仍没有新发现。搜救的“黄金72小时”就要过去，救出九名失踪者的机会已愈来愈微小。

搜救工作进度非常缓慢 一些地段传出尸体气味

《联合早报》记者星期天下午获当局安排进入搜救现场采访及拍摄，发现现场情况依然非常严峻。

记者和另三家媒体机构人员在消防部队的带领下，步行20分钟进入露营地，只见大部分的营区已遭黄泥覆盖。现场有八辆挖土机及上百名消拯人员在泥泞中挖掘，搜救行动艰辛。

黄泥堆里可以看到一些衣物，以及多辆已被砸扁的汽车。

由于星期六晚下雨，现场泥土非常湿软；在一些角落，当局动用挖土机把记者“搬到”另一边。过程中，一名记者失足，一脚陷入了及膝的烂泥。

随行的消防人员慕士迪告诉记者，由于天气恶劣、环境复杂，搜救工作的进度非常缓慢。“昨天一些地段开始传出尸体的气味，我们循着气味搜寻罹难者。”

慕士迪也忆述，搜救人员在营地找到一个小孩的手机，手机游戏还开着。“我们相信孩子就在泥土下。事发时他可能不睡觉，在玩手机吧？”说到这里，慕士迪忍不住哽咽。

尽管环境条件恶劣，当局仍未放弃找出失踪者。雪州消防局出动探地雷达设备，对土崩事故地点进行风险勘测评估，并搜寻失踪者下落。

马国国家元首夫人东姑阿兹莎阿米娜也在下午4时许，在政府首席秘书莫哈末祖基阿里及全国警察总长阿克里沙尼的陪同下进入灾区范围视察，逗留超过一个小时。

马国土地测量局和国家天灾管理机构出动雷达探测器，勘测可能埋在土里的幸存者或罹难者。（萧郡瑜摄）

土崩现场不时降雨，泥土积水和松软，抢救工作多次中断。《联合早报》吉隆坡特派员萧郡瑜在现场采访和拍摄，一度陷入几乎及膝泥土里。（萧郡瑜摄）

马国媒体：出事农场一带 早已列最危险斜坡之一

乌鲁雪兰莪警区主任苏菲安上午在记者会上说，警方已向“爸爸有机农场”营地的三名男子录取口供助查，其中一人是约50岁的华族营地业者，另两名二三十岁的男子是工作人员。

苏菲安也说，此前送往双溪毛糯医院的24具罹难者遗体中，截至星期六晚已有15具遗体获家属认领，尚有九具遗体待认领。

国家天灾管理机构星期天公布其中21名罹难者及八名伤者的名单，罹难者当中有七个是孩童，最小的只有一岁。

据《马来西亚前锋报星期刊》报道，早在今年9月，马国矿物及地球科学局已将“爸爸有机农场”一带的斜坡，列为全国254个可能发生土崩的危险斜坡之一。