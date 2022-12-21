印尼雅万高铁工程列车脱轨 导致二死四伤 明年中恐难竣工

（雅加达综合讯）印度尼西亚的雅加达—万隆高铁项目发生工程列车脱轨事故，造成至少二死四伤。

事发在星期天（12月18日）下午5时左右，地点位于西爪哇省西万隆区的帕达拉朗镇（Padalarang）附近的一个小村

六名死伤者为中企承包商技术员

印尼时代网（Tempo）报道，负责监督雅万高铁工程的印中高铁公司（KCIC）总裁利亚迪星期一通过视频声明说，事故造成了两名中国籍工人丧命，另有四人受伤。这六名死伤者都是承包商中国水利水电建设集团（Sinohydro）的技术员。两人伤势严重，在当地医院的加护病房接受治疗，两名受轻伤的员工已经出院。

警方透露，初步资料显示，两名中国籍死者分别是张欣赏（40岁，音译）和张欣阳（36岁）。

自由亚洲电台引述印尼伊斯兰教大学（UII）国际关系学系助理教授赫马特的话报道称“雅万高铁的火车头在穿越未完工的轨道时，因高速行驶没能及时刹车造成脱轨事故。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深访问研究员廖建裕教授日前撰文指出，雅万高铁对于印中两国都极为重要，它除了是印尼总统佐科倡议的基础建设项目，也是中国国家主席习近平倡导的一带一路战略下，在东南亚的首个顶级“战略项目”，因此是被视为只许成功不许失败的项目。

然而，这项在2015年启动的高铁计划面对预算超支、工程延期等问题。原定预算为60亿美元（约80亿新元），但截至11月，相关成本已经高达75亿美元。原定2019年投入运作的期限，则因土地征用问题和冠病疫情延误。

二十国集团峰会上个月在峇厘岛举行期间，习近平与佐科举行双边会议，并透过视频共同见证了雅万高铁试运行。佐科也定下期限，要雅万高铁在明年6月投入运营。

不过，在发生脱轨事故后，交通部下令，调查期间暂停施工。印尼交通协会的交通观察员阿迪亚认为，事故有可能是因为承包商急于完工所致，因此有必要延长工程期限。

交通部发言人阿迪塔说：“一旦调查结束，我们将提呈建议书，作为改善铁路建设项目安全的指导方针。”

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里。开通后，从雅加达到万隆的行程，将由现在的三个多小时缩短至40分钟。