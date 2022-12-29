菲律宾圣诞周末遭受洪灾 酿25死26失踪影响逾39万人

（马尼拉综合电）菲律宾在圣诞周末期间遭受暴雨和洪灾，截至星期三（12月28日）上午，死亡人数已上升至25人，另有26人失踪，受灾人口逾39万人。气象局预测，下来几天，中部和南部还会持续降豪雨。

根据菲律宾国家灾害管理委员会28日通报，本轮强降雨和洪水已造成全国九个省近40万人受灾，有至少九人受伤，多处房屋、道路和桥梁受损。

当局透露，南部棉兰老岛西米萨米斯（Misamis Occidental）省有至少13人死亡，其中大多数是淹死，南部其他地区还有五人死亡，吕宋岛东部比科尔地区和菲中部地区则分别有五人和两人死亡。

菲律宾国家气象局警告，尽管冷暖空气交汇带来的强降雨已减弱，但27日晚在菲南部棉兰老地区以东约600公里监测到的低压区可能发展为热带低气压，给菲中部和棉兰老地区北部带来新一轮强降雨。

气象局说：“洪水和降雨引发的山体滑坡很可能发生，特别是在容易或非常容易受到这些灾害影响的地区。”

目前仍有26人下落不明，菲国家灾害管理委员会指出，当地救援队伍正在进行搜救。灾害管理委员会发言人说：“搜救行动正在进行，并由海岸警卫队领导搜救工作，因为大部分失踪者是渔夫。”

根据当局的记录，菲律宾全国有300多个地区出现洪水，发生20起由雨势引起的山体滑坡，迫使8万多人到疏散中心避难。

当地媒体发布的照片显示，许多体育馆被改为临时疏散中心，且都挤满了人。此外，一些居民在连日大雨后，已开始清除杂物并清理房屋。

菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受约20场台风或热带风暴侵袭。今年4月，热带风暴“鲇鱼”在菲律宾登陆并引发洪水和山体滑坡等灾害，导致167人死亡。