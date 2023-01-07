环保人士：印尼建新首都 加速森林砍伐将引发生态灾难

（雅加达综合电）印度尼西亚新首都的建设工作正如火如荼地进行，今年还会进一步加快步伐，但环保人士警告，新首都的建设将加速世界上最大、最古老热带雨林之一的森林砍伐，引发一场巨大的生态灾难。

印尼新首都努山达拉（Nusantara）位于婆罗洲岛东加里曼丹省，距离港口城市巴厘巴板（Balikpapan）约50公里，毗邻两个自然保护区，离猩猩、长鼻猴等极度濒危森林物种的栖息地也很近。

新首都第一阶段搬迁计划将于2024年开始，整个建都工程预计2045年完成。据印尼政府估计，届时努山达拉的居民将多达190万人，是巴厘巴板人口的两倍多，这将会为婆罗洲的中心地带引来一波人类和工业活动。

森林砍伐或引发火灾洪水

不过，从巴厘巴板到努山达拉“开发零点”的两个小时车程，却揭示了建造新首都对这个拥有数千种动植物物种的生物多样性地区的潜在严重影响。

新首都森林砍伐可能引发更多森林火灾，这在婆罗洲已经是一大问题。另一大问题是巴厘巴板湾可能出现湿地丧失和红树林生境退化。推平大片林地也可能增加地表径流，导致下游的巴厘巴板发生更大的洪水。

印尼最大的环境组织印尼环境论坛（Walhi）的森林保护倡导者乌里认为：“这将是一场巨大的生态灾难。”

印尼政府坚持迁都是必要的，毕竟首都雅加达和所在的爪哇岛面对的人口和经济发展压力已经超出负荷。雅加达地区人口约3000万，人口密集程度高，平均每平方公里聚集超过1万5000人，已无扩建空间。迁都也有利于将经济活动扩大到爪哇以外，缓解区域贫富差距问题。

更糟的是雅加达已有五分之二处于海平面以下，部分地区正以每年地陷20公分的速度下沉，佐科在推进首都搬迁计划上表现出了从未有过的紧迫性。

印尼总统佐科一再强调，新首都将会是一座“智能、绿色和清洁”城市，承诺会将城市开发限制在原先的油棕和木材种植园，以及其他已在使用中的土地上，将不允许对森林进行砍伐，城市周围的绿地会作为缓冲区保留下来，并优先考虑使用清洁能源。

负责为新首都制定总体规划的建筑师索菲安坚持，他的计划设想的是“对环境的最小改变”。他的概念是让丛林中冒出一座现代大都市，而不是一座取代丛林的大都市。“我们正尝试创造能融入大自然，而不是与之抗衡的城市”。

努山达拉的建设也可能让在该地区的原住民社区失去家园。

其中一个原住民社区巴厘克（Balik）的部落首领席布丁透露，自20世纪70年代以来，该部落用于狩猎和觅食的森林有90%以上已经因商业活动而消失。如今政府为建造新首都大规模砍伐森林，更让他担心会迫使原住民离开家园。

虽然当局强调会尊重原住民权利，并为受建都影响的人提供赔偿，但省级官员却只会为持有土地所有权的原住民提供赔偿，而根据席布丁，并不是所有巴厘克部落的土地都拥有官方认可。

席布丁问：“届时新首都落成，我们又将何去何从？”