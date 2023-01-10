旅游业者吁政府收回成命 泰国取消入境者须出示疫苗接种证明

（曼谷综合电）泰国冠病入境防疫措施出现逆转，取消要入境者出示疫苗接种证明。

泰国上周末刚刚宣布，从星期一（1月9日）起重新实施冠病入境防疫规定，要求所有入境者提供两剂疫苗接种证明。这一措施公布后，旅游业者纷纷请愿，呼吁政府收回成命。

泰国卫生部长阿努廷星期一证实，政府决定放弃实施这一规定。他对记者说，要求入境者出示疫苗接种证明将对他们造成不便，专家们也认为无须这么做，因为全球疫苗接种率足够高。

阿努廷也说，未接种疫苗者不会受到任何入境限制。

泰国民航局在星期六，即中国重开国门允许出境游前夕，宣布要求入境者出示疫苗接种证明，未接种者则须提供医疗报告交代未接种的原因。这些限制条例令旅游业者措手不及，普吉岛、攀牙湾、甲米的旅游业者协会向首相巴育提交请愿书，呼吁政府收回成命。

普吉岛旅游协会说，接到外国旅行社的投诉，不满泰国突然更改入境条例。英国旅行社说，为了接种疫苗或取得医疗报告，很多游客被迫更改赴泰航班日期。旅行社也担心，若是游客未能及时满足入境条例以致无法成行，旅行社得向顾客退款。德国、法国和俄罗斯的旅游业者也发出了类似投诉。

取消客房预订逾千起

《曼谷邮报》报道，一些外国游客甚至取消游泰行程，酒店业者接获的取消客房预订通知超过1000起。

旅游业是泰国的重要经济支柱，自去年解除严格的防疫入境限制，旅客开始回流。去年11月泰国接待游客175万人次，是前一年全年游客人数的四倍。

泰国星期一迎来疫情暴发后的首批中国游客，阿努廷说，首日入境的中国游客约3465人，预计今年全年赴泰旅游的中国游客将达700万至1000万人次，多于先前预测的500万人次。他表示：“这对泰国旅游业而言是个好现象……国家经济将能快速复苏，过去三年我们因疫情而受到重创。”

泰国旅游局估计去年全年抵境游客超过1150万人次，约为2019年即疫情暴发前的四分之一。