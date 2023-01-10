任相后首次外访 安华与佐科会谈 承诺支持印尼建新都

马来西亚首相安华星期一与印度尼西亚总统佐科会谈，探讨加强马印双边关系，以及展开更多商业合作。马国承诺支持印尼新首都的建设项目，两国也将携手应对欧洲国家对棕榈油的抵制。

安华星期天（1月8日）到印尼展开两天访问，这是他去年11月出任马国首相以来，第一次出国进行正式访问。

安华和佐科星期一在印尼总统府会谈后召开联合记者会，重申马印两国之间的密切关系。安华形容两国“不是一般的外交关系”，印尼在他心中享有独特地位，因为在他最为落魄的时候，印尼依旧待他如挚友和家人。

访问期间，两国公司签署了八份总值16亿6000万令吉（约5亿1100万新元）的备忘录，合作的领域包括造修船、进出口融资、可再生能源及电池生产。此外，马国企业也签署了11份意向书，准备投资印尼的新首都努山达拉。

安华说，努山达拉位于东加里曼丹省，新首都的建设将带动该地区的发展，包括沙巴和砂拉越也将受惠。安华承诺马国将给予努山达拉建设积极和充分的支持。

佐科则说，他和安华讨论了棕榈油课题，并同意携手应对一些市场对棕榈油的“歧视”。“我们也将通过棕榈油生产国委员会加强合作，提振棕榈油市场。”

印尼和马来西亚是全球最大的棕榈生产国，两国的棕榈产量占全球80％以上。欧盟上个月批准新法律，禁止公司销售涉及森林砍伐的商品，包括棕榈油，这料对印马两国造成冲击。

努山达拉位于东加里曼丹省，印度尼西亚新首都的建设将带动该地区的发展，包括沙巴和砂拉越也将受惠。马国将给予努山达拉建设积极和充分的支持。 ——马来西亚首相安华

不愿劳工课题导致双边紧张

安华也与佐科讨论了长期困扰两国的边界划分及劳工课题。对于印尼工人在马国所受待遇，包括印尼帮佣遭虐待事件等，印尼曾多次表达不满。

对此，安华不希望劳工课题导致两国关系紧张，甚至趋向分裂。他承诺马国将寻求全面的解决方案，包括数码化雇佣程序，确保中介公司不会压榨劳工。他说，将尽快在马国内阁讨论这个课题。

针对缅甸问题，两国重申亚细安五点共识的重要，并呼吁缅甸尽快落实五点共识。

安华星期一下午出席主题为“马印战略关系”的公开讲座时说，他看好马印合作的潜能。虽然一般预测全球经济前景暗淡，但安华却保持乐观；他认为马印的商界和政治领导可携手合作，克服各种障碍。

印尼是今年亚细安轮值主席国，安华承诺马国会给予印尼全力支持，期待亚细安在印尼的领导下更加强大。

安华星期一晚结束印尼之行前告诉媒体，此行的意义重大，达到预期目标。他透露，在与印尼商界领袖的闭门会议上，他承诺马国会打造更友善的投资环境，包括减少繁文缛节及增加透明度，以吸引来自各地的投资。