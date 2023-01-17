印尼足球场踩踏事件开审 五被告若罪成将判监最高五年

（雅加达综合电）印度尼西亚足球场踩踏事件开审，五名被告面对刑事过失罪，一旦罪成，将面临最高五年监禁的刑罚。

印尼东爪哇省马琅县坎朱鲁汉体育场去年10月1日的一场夜间球赛结束后发生骚乱，警方发射催泪瓦斯试图驱散球迷，却引发恐慌。

球迷涌向出口逃生，但走道过窄，出口也上了锁，结果引发踩踏事件，造成135人死亡，其中包括两名警察。

印尼泗水法院星期一（1月16日）开始审讯在事故中使用催泪瓦斯的三名警察、比赛组委会负责人和主场阿雷马足球俱乐部首席安全官。

另一名嫌疑人是印尼职业足球联赛运营公司的前任董事，目前仍在接受警方调查。

当局在庭审前夕呼吁阿雷马球迷不要前往泗水法院出席审讯，以免再次爆发球迷敌对或警民冲突事件。

不过，仍有不少受害者家属一早就聚集在法庭外，有的还举起受害者的照片。法院发言人阿贡说，出于安全考虑，审讯通过视频会议方式进行。

印尼人权委员会去年11月对踩踏事件进行调查后发现，警方在球赛结束时向人群发射了45发催泪瓦斯，引起恐慌，才会导致踩踏事件发生。

调查人员得出结论，过度和不分青红皂白地使用催泪瓦斯，是这起致命事故的主要原因。此外，俱乐部工作人员没有遵守安全要求，允许太多观众入场，入口处无人管理，以及大门紧锁，种种情况增加了死亡人数。

印尼总统佐科事发后下令对全国的体育场展开安全审查，同时下令关闭和拆除坎朱鲁汉体育场，并按照国际足球总会标准来重建。

这起悲剧是全球自2001年以来最致命的足球赛骚乱事件。2001年，非洲加纳球迷不满球队输球而闹事，警方发射催泪弹引发踩踏事故，造成126人死亡。