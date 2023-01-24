印尼潜在总统候选人甘查尔民意领先幅度扩大至双位数

（雅加达综合电）印度尼西亚2024年举行大选，最新民调显示，热门潜在总统候选人甘查尔中爪哇省的民意支持率在过去四个月有所提升，领先对手的幅度扩大至双位数。

根据印尼调查研究所星期天（1月22日）发布的民调，如果总统选举当下举行并且为三角战，36.3％受访者表示会投选甘查尔（Ganjar Pranowo，前译甘贾），明显高于上一回民调的31.7％。

前雅加达特区首长阿尼斯（Anies Baswedan）的支持率则为24.2％，低于上一回民调的28 .2％，落后甘查尔的差距从3.5个百分点扩大至12.1个百分点；国防部长兼大印尼运动党党魁普拉博沃（Prabowo Subianto）此次的支持率为23.2％。

佐科施政满意度上升 让甘查尔获更多选民青睐

印尼调查研究所执行主任贾亚迪指出，甘查尔与总统佐科同属斗争派民主党，两人共享选民基本盘，甘查尔如今获得更多选民青睐，主要得益于佐科的施政满意度节节上升。

根据同一份民调，人民对佐科的满意度从去年9月的62.6％，增至本月初的76.2％，创下佐科自2014年执政以来的最高点。印尼政府上个月解除防疫限制措施，以及燃油价格回落，是佐科赢得民心的主要原因。

佐科已担任两届总统，无法再寻求连任。甘查尔是佐科属意的接班人，但他还未获得斗争派民主党推举为该党的总统候选人。阿尼斯和普拉博沃则已宣布竞选总统。

根据印尼选举法，如果在第一轮总统选举中，没人获得50％以上的选票，得票居前的两名候选人须进入第二轮角逐。

根据上述民调，如果总统选举是10人选战，甘查尔依然是选民的首选，支持率达29.2％；普拉博沃得票19.4％，高于阿尼斯的16.5％，西爪哇省长里德万（Ridwan）获8.7％，其余六名竞选者则得票低于5％。

这份民调于本月7日至11日进行、1221人受访。民调也显示，如果大选当下举行，斗争派民主党可赢得21.9％的选票，在国会保留第一大党的地位，大印尼运动以12.1％位居第二，民主党（7.1％）则超越戈尔卡（6.7％），成为第三大党。

贾亚迪说：“值得注意的是约有27％受访者还未决定要投选哪个政党，一般上以往到了这个时候，摇摆不定的选民不超过20％。”