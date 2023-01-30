印尼仍存在麻风病歧视 一康复者制义肢助患者“站起来”

（唐格朗法新电）印度尼西亚消除麻风病的工作已经取得进展，但麻风病患者和家人依然遭受污名化和歧视。当地一名麻风病康复者多年来帮助数以千计的麻风康复者穿上义肢，希望让他们过上有尊严的生活，不再遭受歧视。

57岁的阿里在1970年代患上麻风病，当年医生诊断他患病时，旁人避他如蛇蝎的一幕，他至今记忆犹新。

阿里康复后，在印尼首都雅加达郊外一个住着近500名麻风康复者的村庄上，为其他麻风康复者制作义肢，帮助他们过上正常生活，消除外人的歧视。

一支义肢的制作费可达1000万印尼盾（约875新元），但阿里很多时候都免费赠送义肢，或是向支付不起全款的人收取较低价格。据阿里所说，从2005年开始制作义肢至今，他制作的义肢已经有5000多个。

麻风是慢性传染病，主要影响皮肤、周围神经、上呼吸道粘膜和眼睛，如不治疗，可能造成永久损害。

由于麻风病可能带来大面积红色斑疹、毛发脱落和畸形等症状，患者往往遭到家庭和社会的排斥。

专家说，目前消除麻风病的努力受到很大阻碍，主要因为当局将焦点放在诊断和治疗，但很多患者因为遭受歧视不愿求医。

非营利组织NLR Indonesia执行董事艾斯肯说：“如果我们不处理患者遭歧视问题，因麻风病引起的残疾就会继续发生。”

昨天是世界防治麻风病日，印尼卫生部透露，该国目前仍有超过1万5000起麻风病病例，其中超过1万起是去年新增的。

印尼政府希望在明年之前消除麻风病，但由于冠病疫情消耗了大部分卫生资源，这将是一项艰巨任务。