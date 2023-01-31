京东3月关闭印泰电商平台 路透社：无法与对手竞争

（雅加达／北京综合电）中国电商巨头京东宣布于今年3月关闭在印度尼西亚和泰国经营的电子商务平台。

京东的印尼站和泰国站星期一（1月30日）在各自的官网上宣布停运消息。印尼站和泰国站将分别于3月31日和3月3日关停，两个平台2月15日起停止接受订单。

京东发声明说，京东将继续通过它的供应链基础设施，为全球市场包括东南亚提供服务。在回应中国媒体询问时，京东也说，它们近段时间已在持续加码于东南亚、欧洲及北美等地的物流仓储布局，其中仅在印尼就已经运营了20座智能物流园区。

京东于2015年在印尼开展电商业务，两年后再将商业版图延伸至泰国。它没有说明关停印尼和泰国子公司的原因，不过路透社报道指，京东无法与较大型的电商如Lazada、Shopee和Tokopedia竞争。

京东去年11月曾说，在第三季度业绩中，包括海外子公司在内的“新业务”对集团总收益的贡献仅占2％。

在中国，京东等电商因国内经济增长放缓、防疫措施严格而受到影响，不得不裁员和削减成本。

京东的营收虽于去年第三季增长11.4％，表现优于同行，但在之前的第二季度，京东集团总裁徐雷说那是京东2014年上市以来挑战最大的一个季度。

咨询公司Asia Group Advisors驻曼谷合伙人布阿玛哈库指出，京东的撤离反映了东南亚电子商务竞争激烈，尤其是在泰国。她说：“在线平台不仅相互竞争，还要与本土运营商，以及随着支付变得更简单而崛起的小企业竞争，它们使用TikTok和Instagram等社交媒体作为客户接触点。”

TechMoat Consulting驻北京合伙人陶森则认为，在营销和补贴方面，京东比它的东南亚竞争对手相对谨慎，相信不会因为撤离印尼和泰国而蒙受巨额损失。他说：“京东现在退出消费者端，专注于受中国消费者青睐的东南亚商家、品牌和物流基础设施，这将能发挥他们的优势。”