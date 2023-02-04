佐科：大国较劲 亚细安不应当“代理人”

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科促请大国在相互较劲过程中，勿利用东南亚为“代理人”，他也呼吁所有成员国团结一致，推动缅甸问题取得进展。

印尼是今年的亚细安轮值主席国。为期两天的第32届亚细安协调理事会会议和外长非正式会议星期五（2月3日）开始在首都雅加达召开，中美竞争预料将是会议的重要议程之一。

印尼外交部长雷特诺告诉媒体，佐科在会议前向各成员国的部长重申，亚细安不应成为任何大国的代理人。佐科去年11月在柬埔寨金边举行的亚细安峰会上，发表过这一立场。

此外，会议也重点谈论了缅甸危机。雷特诺透露，与会代表“以开放、深入和坦诚的态度讨论了缅甸问题”，亚细安也将继续推动缅甸各方之间的对话。

亚细安会议未邀缅外长

这个星期刚上任的缅甸外交部长丹瑞（Than Swe）未受邀出席这次的会议。虽然缅甸是亚细安成员，但由于军政府在与民主派的和平谈判中未取得进展，亚细安只邀请缅甸非政治代表出席高级别峰会。

自2021年军方发动政变以来，缅甸一直处于动荡之中。亚细安在2021年4月与缅甸达成五点共识，并列出具体的行动，希望协助缅甸化解国内政治僵局。但缅军虽口头上支持，却没有表现出落实行动的意愿。

虽然五点共识的有效性引起争议，但雷特诺说，佐科强调五点共识仍是亚细安协助解决缅甸问题的主要协议。

佐科星期三（2月1日）在雅加达接受路透社专访时透露，印尼计划派一名高级将领前往缅甸，与军政府领导人会谈，与缅甸分享印尼向民主转型的经验。